Video: Yuly Ferreira perdió a su tercer hijo con Fabián Ríos: “me duele”

Yuly Ferreira y Fabián Ríos conforman una de las parejas más estables de la farándula latinoamericana, ahora, además de conformar una hermosa y amorosa familia, se encuentran viviendo un difícil proceso tras una triste pérdida. Así lo notificó la actriz bumanguesa recordada por sus participaciones en Las muñecas de la mafia, El último matrimonio feliz y Dueños del paraíso.

A través de un video donde habla con su hijo menor, David, le actriz contó a sus 1.9 seguidores que perdió al bebé que esperaba con su esposo. La famosa pareja completa más de veinte años junta, luego de dos hijos Lucía y David, se comprometieron apenas hace dos años. Como ya han contado anteriormente, juntos han atravesado los mejores y peores momentos de la vida del otro.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira con sus hijos Lucia y David Foto: instagram del ar

Yuly Ferreira perdió a su tercer hijo con Fabián Ríos

La actriz de 38 años se desahogó en redes sociales. “En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto por qué? Para que?, me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu, estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y se que su mano me guiará, confío en El y descansaré en su poder! Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, si duele y mucho pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que Si ponemos todo… todo en manos de Dios El tendrá el control y quién mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder, amén”, confesó.

En el video se ve también una ecografía que se habría realizado Yuly Ferreira unas semanas atrás, y un tierno comentario de su hijo pequeño asegurando que su hermanito se encuentra en el cielo. “AMOR DE MI VIDA ERES LO MÁXIMO DESPUÉS DE DIOS PARA MI, te amo te admiro te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mi, solo te quiero decir de parte de Dios que El tiene el control, que El sabe perfectamente por qué y para que y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Esta promesa es tuya mujer ejemplar dama maravillosa bien portada orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo que sé que como tú ninguna, CONFIEMOS EN EL DUEŃO DEL CIELO Y SU HIJO JESUCRISTO AFERRADOS A ÉL VEREMOS LO QUE NADIE VE Y NOS GUIARÁ DE SU MANO. TE AMO Y AQUÍ ESTOY PARA SOSTENERTE CUIDARTE AMARTE PROTEGERTE Y ESTAR EN TODAS CONTIGO JUNTOS CON EL LO VENCEREMOS TODO AMADA MÍA”, escribió su esposo Fabián Ríos en la publicación.