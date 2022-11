Wilfrido Vargas fue internado de urgencias en Bogotá ¿Qué le pasó al cantante?

Un día antes de cumplir con un show en Soacha, Wilfrido Vargas habría sido internado de urgencia en una clínica por presentar complicaciones de salud. Así lo anunció su representante Huáscar Henríquez a Diario Libre. “Ayer cuando íbamos para el show lo sentí demasiado sofocado y en la tarde se complicó por lo que fue trasladado a una clínica en donde presentó un cuadro complicado con su oxigenación en los pulmones y la glicemia un poco elevada”, expresó.

Su pronunciamiento lo había hecho para, según él, desmentir otras noticias relacionadas a la salud del cantante de merengue. “Una persona llamó a un medio para dar la información incompleta y a partir de ahí comenzaron los rumores. Vamos a esperar a que Wilfrido se recupere plenamente”, contó.

¿Qué le pasó a Wilfrido Vargas?

Hace unas horas, el cantante dominicano de 73 años, se pronunció al respecto por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Los protagonistas de su publicación fue el público de Soacha, a quien no pudo presentarles su show programado.

“Apreciado público de Soacha, presento a ustedes excusas formales. Síntomas de congestión gripal previos a la actividad programada el día de ayer generaron un quebranto en mis condiciones de salud lo que no me permitió estar allí con ustedes. Por fortuna fui atendido de urgencias por un equipo médico maravilloso, gracias a Dios mi estado de salud se encuentra controlado y estable. Sigo en proceso de recuperación. No recuerdo la última vez que esto haya ocurrido en mi carrera. Espero pronto estar en óptimas condiciones para volver a reunirme con mi público. Un gran abrazo”, escribió.