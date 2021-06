Will Smith: ´El Príncipe del Rap´ y su acto de amor

Will Smith se ha movido por todos los terrenos del arte. El comediante de The fresh Prince of Bel Air, el intérprete de hip hop ganador de premios Grammy y el actor dramático de cintas como Soy leyenda y En busca de la felicidad, ahora llega al mundo literario. Su autobiografía, titulada Will, saldrá al mercado el próximo 9 de noviembre, y ha causado verdadero revuelo entre sus seguidores, quienes ya la adquirieron, en preventa, por medios de las diferentes plataformas digitales.

El popular J de Hombres de negro se tomó dos años para tener listo el manuscrito. Lo hizo con Mark Manson, el laureado autor de The Subtle Art of Not Giving a F**ck (El sutil arte de que te importe un carajo). ¨Es un trabajo hecho con amor¨, escribió en sus redes sociales al referirse al libro, que también vendrá en formato de audio.

Will, cuya portada fue diseñada por Brandan ¨BMike¨ Odums, toca aspectos de la vida personal del artista, que el 25 de septiembre cumplirá 53 años, e irá desde los días de su infancia, en Filadelfia, pasando por su trabajo en The Fresh Prince of Bel Air, y sus actuaciones como actor de carácter.

Century, la editorial que publicará el libro se refirió así al trabajo escrito por el famoso: ¨Es el cuento inspiracional de cómo su autoconocimiento lo ayudó a propulsarse a un éxito extraordinario y luego evolucionó hacia un lugar de paz interior consigo mismo, sus cercanos y el mundo en general¨.

Smith, casado con Jada Pinkett y padre de Trey, Jaden y Willow, nominado a dos Premios Óscar por Ali y En busca de la felicidad, ganador de 4 Grammy, y quien en estos días trabaja en Emancipation, su próximo largometraje, está feliz y expectante con este viaje a su mundo privado, en el que muestra la manera en que su voluntad lo llevó a hacer realidad sus metas.