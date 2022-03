Will Smith y Chris Rock, enemigos por supuesta aventura de Jada Pinkett con Chris

Se especula que Jada Pinkett tuvo un romance con Chris Rock hace varios años Foto: Getty Images

Los asistentes a la gala de los Oscar este 27 de marzo quedaron estupefactos cuando Will Smith se paró de su silla y abofeteó a su colega, el actor y cómico Chris Rock, quien fungía como presentador y en sus comentarios hizo un chiste sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. “Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O’Neil 2″, dijo Chris desde el escenario refiriéndose al pelo rapado de Pinkett- Smith, comparándola con G.I. Jane, el personaje que interpretó Demi Moore, donde lucía sin pelo.

En principio algunos pensaron que se trataba de parte del show, pero cuando Chris puso cara de sorpresa, llegó al cachetada y Will de regreso a su silla le exigió a Rock mantener el nombre de su esposa fuera de su boca, todo quedó claro. Smith perdió los estribos y por defender a Jada protagonizó la escena más penosa de la noche y para muchos, de todas las ceremonias de Óscar en su historia.

No obstante, hay que decir que la ceremonia de los premios cinematográficos siempre tiene humor, aunque a veces los conductores pueden pasarse un poco de la raya. Entonces ¿qué pasó en este caso?. Rápidamente todos han recordado que Will Smith y Chris Rock eran amigos entrañables hace tres décadas, incluso los dos compartieron en El príncipe de Bel Air, también llamado El príncipe del rap, y así se mantuvieron por años.

Jada habría tenido romance con Chris Rock

La situación de los amigos cambió cuando Jada trabajó en 2005 en la primera película de Madagascar y allí compartió con quien era muy amigo de la pareja: Chris Rock. A partir de allí empezó a hablar de un romance entre ella y Chris, quien también estaba casado. Su esposa era Malaak Compton. Los rumores se pronunciaron aún más cuando hicieron promoción de la cinta y permanecían siempre juntos y sonrientes; ya se hablaba de una química evidente.

Ninguno de los dos se pronunció al respecto, pero teniendo en cuenta que Jada y Will tienen un matrimonio abierto, en el que se permiten tener romances con terceros, siempre y cuando lo comenten en pareja, técnicamente no habría infidelidad de parte de Jada hacia Will.

Meses después, en 2014, Chris se separó y en 2016 obtuvo el divorcio oficialmente y mencionó que sí hubo infidelidad. Obviamente no tardaron los medios en pensar que dicha aventura habría sido con Jada. Chris y la esposa de Will Smith volvieron a estar en las dos siguientes películas de Madagascar.

Desde que surgió el fuerte rumor de que Jada y Chris habrían sobrepasado su relación laboral. Will Smith se distanció de su antes amigo y al parecer, Jada también habría roto en no tan buenos términos con Chris, pues en la entrega del Óscar 2016, en la cual también Rock fue presentador, hizo un comentario burletero sobre la ausencia de Jada.

Cierto o no la sombra del romance de Jada y Chris permanece en sus seguidores y al parecer también en la mente de Will que al final de la velada recibió el Óscar como mejor Actor y se disculpó con la Academia, aunque en ningún momento pronunció el nombre de su antiguo amigo y hoy poco deseado Chris Rock.