Yailin anuncia que demandará a quien hable chismes de ella

Anuel AA y Yailin ‘la más viral´ fueron noticia el 12 de junio de este año porque se casaron, en secreto, en una ceremonia civil donde sólo estuvieron acompañados por dos testigos. La polémica pareja, que lleva menos de un año junta, es ahora tendencia por atravesar, según la prensa internacional, una crisis en su matrimonio y estar preparando los trámites de divorcio.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni tampoco han borrado sus recuerdos de redes sociales, cumplen un mes sin mostrarse juntos en las redes sociales. El ex de Karol G promociona sus nuevas canciones y otros proyectos, y la dominicana ha publicado algunos videos de su vida de lujo, donde aparece escuchando los nuevos temas del puertorriqueño. Las imágenes confunden a sus seguidores, que no saben si está separada o no.

Yailin ‘la más viral’ demandará a quienes hablen mentiras de ella

Recientemente, fue la joven de 20 años habló al respecto, y sin referirse al cantante, demostró que está preparada para defenderse contra todo aquel que invente información sobre su vida actual.

El duro mensaje lo publicó a través de su Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores. “Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo mi abogado listo para lo que yo diga. Se acabó el relajo. Tiren que los estoy esperando”, dijo la intérprete de Si tú me busca.

¿Yailin y Anuel se están divorciando?

El cantante urbano y la también bailarina siguen sin aclarar si su matrimonio continúa, pero la joven se ha mostrado en diferentes ocasiones apoyando los nuevos lanzamientos musicales de su esposo. Además, se ha fotografiado en propiedades lujosas que, según sus fanáticos, pertenecen a Anuel AA, pero también ha publicado mensajes que podrían dar indicios de conflicto con su pareja, el ex de Karol G. “Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós, esa es parte de la vida” publicó recientemente en una foto.