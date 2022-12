Yailin, esposa de Anuel, es criticada por esta foto embarazada

Desde que Anuel y ‘Yailin, la más viral’ hicieron pública su relación sentimental, los malos comentarios no han parado. Muchos internautas han asegurado que el cantante de música urbana sigue enamorado de Karol G y que, su relación con la influenciadora dominicana es una “fachada”.

El cantante Anuel fue el encargado de confirmar que tendrá una hija junto a su esposa Yailin. Foto: Instagram

Sin embargo, y pese a todas las críticas, la pareja se casó el 10 de junio de este año, reafirmando su amor. Hace unas semanas, y después de tantos rumores, confirmaron que próximamente se convertirán en padres de una niña, la que tanto deseaban.

¿Por qué criticaron a ‘Yailin, la más viral’?

Una vez Yailin y Anuel confirmaron que estaban esperando un bebé, la también cantante no ha dejado de presumir su embarazo en su cuenta de Instagram donde tiene 6,3 millones de seguidores.

Recientemente, publicó una foto que corresponde a un estudio hecho por un fotógrafo profesional. Allí aparece con un traje azul con brillantes, con su barriguita descubierta. En su cabeza lucía una pañoleta del mismo color. En la descripción de la publicación, expresó su felicidad por llevar dentro de ella una vida. “No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti Cattleya te amo”, escribió junto a un emoticón en forma de corazón blanco.

Aunque recibió muy buenos comentarios donde la felicitaban por su hija y su relación con Anuel, hubo otros usuarios que le dejaron críticas por su forma de vestir en el embarazo y por el nombre que escogieron para su hija.”En modo personal creo que la maternidad es algo muy tierno pero lo que veo en esa foto no es ternura más que eso vulgaridad”, “ese vestuario qué”, “¿y ese disfraz de maternidad de dónde lo sacó?”, “ni embarazada deja el encuerismo”, “no he visto mujer más vulgar que esta”, “no tengo nada en contra pero por qué le pusieron a la niña exactamente el nombre de la flor favorita de Karol G”, “le copiaste el nombre a la karol g y ahora crees que puedes ser poeta”, “Cattaleya como la flor favorita de Karol G”.

Anuel besando el vientre de Yailin

A través de sus redes sociales, la artista publicó un video donde muestra la alegría de su esposo por la inminente llegada de su hija Cattleya. En el clip, se muestra el lado más paternal del artista boricua, quien aparece recostado en el vientre de Yailin mientras lo acaricia y le da besos. De fondo, tiene el tema Monstruo del puertorriqueño. “El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró. Eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida. Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, me encantas. Siempre que me necesites estaré para ti”, fueron las palabras que escribió la joven junto al post.