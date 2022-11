Video: los lujosos tenis que Anuel le compró a su hija, que aún no ha nacido

Después de muchos rumores, Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’, confirmaron que están esperando su primer hijo. Desde que comenzaron su relación, la pareja expresó su deseo de ser padres, especialmente de una niña. El sueño se les cumplió, y ahora están dichosos esperando con muchas ansias la llegada de la bebita.

Te puede interesar: Greeicy Rendón: el nacimiento de su hijo Kai le dejó una secuela en su cuerpo

Anuel y su esposa ‘Yailin, la más viral’, se convertirán próximamente en padres de una niña. Foto: Instagram

Durante varias semanas, también se llegó a especular que, supuestamente, estaban afrontando una crisis matrimonial por una infidelidad del artista de género urbano, sin embargo, ninguno de los dos confirmó esos rumores, sino que, por el contrario, demostraron que están felices y enamorados, iniciando esa nueva etapa en su matrimonio.

Más noticias sobre Anuel AA: Video: Anuel sufrió caída en pleno concierto. Le dio malgenio Anuel AA: nombre real, hijos, razón por la que terminó con Karol G y más

Anuel le compró lujosos tenis a su hija

Luego de que confirmaran que están esperando una niña, el ex de Karol G decidió irse de compras con su esposa para tener listas algunas cosas que la pequeña necesitará cuando nazca.

La influencer dominicana publicó en sus historias de Instagram uno de los primeros regalos que le tienen a la niña. Se trata de varios pares de tenis que Anuel ya compró, y no son cualquiera, el artista se inclinó por las costosas marcas Nike y Jordan. “Su papi comprándole sus primeros tenis a su gordita”, escribió la intérprete de Chivirika, junto al video donde aparece mostrando los zapatos. En el clip, se observan al menos ocho pares de sneakers, de diferentes modelos y colores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Yailin le dedica romántico mensaje a Anuel

El pasado 26 de noviembre, el intérprete de La Jeepeta cumplió 30 años. A través de las redes sociales, su esposa, también cantante, le dedicó unas románticas palabras acompañadas del video donde confirmaron la llegada de su hija. “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita”, escribió.

Los fanáticos de la pareja le han dejado mensajes de felicitación, pues saben lo que significa para ellos convertirse en padres. “Felicitaciones”, “les deseo lo mejor del mundo”, “muy bellos”, “Dios bendiga siempre su familia”, “les hacía falta la hija”, “qué bonitos”.

Aunque han recibido buenos comentarios, la pareja no ha sido ajena a las críticas por parte de sus detractores. “No se ven felices”, “hasta para presentar un bebé se ven de mentira”, “ella no se ve feliz”, “ese amor es más falso”.