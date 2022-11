Yailin, esposa de Anuel, presumió su pancita en México y antojos en el embarazo

Una semana después de revelar al mundo que serían padres y dar fin a los rumores de separación que se propagaban hace unos meses, Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ visitaron México, a propósito del Coca Cola Flow Fest, donde se presentó el reguetonero este fin de semana.

Te puede interesar: Fotos: Así celebró Sara Uribe sus 32 años. Sus fans hablan de nuevo amor

Además de la caída que sufrió el ex de Karol G sobre el escenario, y que su enojo haya llamado la atención de los asistentes, las tiernas imágenes de su esposa en redes sociales también acapararon la curiosidad de muchos.

Yailin no escondió sus antojos de embarazo en México

Según contó la dominicana, de 20 años, a sus 6.1 millones de seguidores en Instagram, este fue su primer viaje al país centroamericano, que la dejó maravillada por sus calles, su calidad de gente, pero especialmente, por su riqueza gastronómica. “Muy lindo su país, me encantó. La verdad que tuve un aprecio bien bonito allá en México, las flores, las calles me encantaron, parecían de mentira, yo no me lo creía que era de verdad. Las personas como te tratan bien lindas, bien sencillas”, contó en su vuelo de regreso.

Vea también: Video: Ricky Martin causó furor en Argentina. Así lo recibieron

La joven también se tomó un tiempo de su viaje para publicar algunos manjares que disfrutó en compañía de su esposo. En sus redes mostró su menú que incluía pechuga, postres, ensaladas y por supuesto, tacos. “Recuerden que yo como por dos. A mí me encanta comer y la comida estuvo bien riquísima, rica, yo tengo un dolor en mi alma que yo no me quería ir, yo quería seguir probando todo, pero ya vuelvo”, finalizó.