Video: Anuel sufrió caída en pleno concierto. Le dio malgenio

Anuel AA se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, luego de confirmar hace unos días que está esperando su primera hija con su esposa ‘Yailin, la más viral’.

Te puede interesar: Yailin, esposa de Anuel, mostró su barriguita por primera vez

Anuel y Yailin, la más viral, están esperando a una niña. Foto: Redes sociales

Los rumores venían sonando desde hace varios meses, pero, hasta el momento, la noticia no había sido confirmada por ninguno de los. La semana pasada, los cantantes decidieron poner punto final a las especulaciones. La pareja apareció en un corto video dándose un tierno beso, mientras la dominicana presumía su barriguita. Después, confirmaron que se trata de una niña, la que tanto soñaban.

¿Qué le pasó a Anuel AA?

Aunque el artista, quien fue pareja de Karol G, se ha mostrado muy feliz por convertirse nuevamente en padre, su sonrisa se vio opacada por unos minutos, luego que, en medio de un concierto, sufriera una caída.

El video se hizo viral en redes sociales y allí se observa que, aparentemente, el artista de música urbana se tropezó con algo y terminó en el piso. Para mucho fue un momento gracioso, pero el intérprete de La Jeepeta no lo tomó de esa manera, sino que, por el contrario, le causó una evidente molestia.

Te sugerimos leer: Foto: Karol G lució curiosos y cómodos zuecos de peluche: “sin palabras”

Luego de levantarse, el artista volteó a mirar a su equipo de trabajo y ‘manoteó’ por lo ocurrido, exigiendo, al parecer, una explicación sobre lo que había ocurrido en ese momento.

Sobre esa caída, los internautas no dudaron en comentar. Algunos de ellos aprovecharon para referirse a la actual apariencia física del cantante, pues, desde hace varios meses, se evidenció que se quitó de encima varios kilos de más. Otros, incluso, le recordaron a Karol G. “El viento que casi se lo lleva”, “hasta en eso conectado con Karol G”, “tanto peo del ego lo hizo caer”, “está muy flaco, antes no se partió la pierna”, “cantante que no haya por eso, no es cantante”, “el tipo no tiene cuerpo para resistir ese bamboneo”, “está muy flaco, se cae solo”, “por lo flaco, el aire lo tumba”, “desde que anda con Yailn ahora vive en el piso”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, que fue reposteada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos.

Rápidamente, Anuel acotó: “Me caí por primera vez, ‘¿real hasta qué? Me caí como un grande, bicho. Ok, ok, ok”. El show que realizaba el artista era en el Coca Cola Flow Fest, en México.

¿Qué hizo Anuel con el tatuaje de Karol G que tenía en su espalda?

Cuando Anuel y Karol G estuvieron juntos, el artista se realizó un enorme tatuaje en su espalda que correspondía a una imagen donde aparecían los dos a punto de darse un beso. Sin embargo, esa demostración de amor ya es cosa del pasado, pues hace unos meses, el esposo de ‘Yailin, la más viral’, decidió borrarlo, o en su defecto, taparlo con otro diseño. El nuevo dibujo corresponde a unas alas.