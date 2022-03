‘Yailin, la más viral, aún no conoce al hijo de Anuel AA. ¿Lo hará pronto?

La relación de Anuel AA y la influencer ‘Yailin, la más viral’, ha sido una de las más comentadas en el mundo del espectáculo durante las últimas semanas. Aunque llevan poco tiempo juntos, la nueva pareja del entretenimiento ya tiene en mente varios planes que incluyen un futuro juntos.

Al parecer, Anuel y Yailin ya se habrían casado, todo por un mensaje que el puertorriqueño escribió en sus redes, refiriéndose a ella como su esposa. De igual manera, en algún momento se llegó a especular que estarían esperando una hija. Sin embargo, por ahora, eso no ha sido confirmado.

¿Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’ planean tener hijos?

En la más reciente entrevista que le concedieron a People en Español, la pareja contó varios detalles de su relación, entre ellos, cómo se conocieron, cómo sobrellevan las críticas y si tienen planes de tener hijos pronto. Según afirmó el ex de Karol G, Yailin sería una gran madre.

Asimismo, el medio de comunicación le preguntó a Anuel por su primogénito y si ya se conoció con su nueva pareja. Ante ese interrogante él respondió: “Mi hijo está bien, está en Puerto Rico con la mamá. Todavía no la conoce porque Yailin acabó de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico porque él estudia allá”, explicó. De igual manera, afirmó que su primogénito es todo para él. “Mi hijo es la luz de mis ojos”.

Al parecer, el hijo de Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’ tendrán una excelente relación, pues ella siempre suele compaginar con los niños, según contó. “Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”, dijo la influencer.

Anuel y Yailin responden a sus detractores

Para nadie es un secreto que la pareja ha estado en el ojo público y en sus redes sociales han recibido cientos de críticas por parte de los internautas quienes aseguran que Anuel todavía quiere a Karol G, razón por la que Yailin ha recibido, incluso, muchas ofensas. “Él sí sabe quién soy en realidad. La gente nada más ve lo que se ve por redes”, afirmó.

Entretanto, el boricua agregó: “Es algo normal ya. Uno se levanta famoso y se acuesta famoso. No lo digo ni fronteando, pero así es. Uno se acostumbra y ya. A veces uno quiere no ser tan famoso para poder hacer cosas normales”.