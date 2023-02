Yailin y Anuel se separaron: el cantante confirmó que la relación terminó

La relación de Anuel y Yailin ha sido bastante comentada. Desde que hicieron público su romance, en redes sociales los internautas les han dejado fuertes críticas pues han asegurado que, supuestamente, esa relación era una fachada y que, en realidad, no se querían.

Anuel y Yailin ‘La más viral’ confirmaron que serán padres de una niña. Foto: Instagram

Varias veces, el cantante de reguetón salió a defender a su novia, con quien se casó el año pasado y con quien está esperando una hija que está próxima a nacer.

Anuel y Yailin terminaron

Desde hace unas semanas se comenzó a rumorar que la pareja estaba atravesando una crisis matrimonial porque no habían vuelto a aparecer juntos en las redes sociales. Sin embargo, ellos mismos se encargaron de desmentir esa información al publicar una foto donde presumían su amor. La pareja había mostrado lo feliz y emocionada que estaba por darle la bienvenida a su hija. Eso indicaba que, aparentemente, estaban muy bien.

Sin embargo, hace unos minutos, el ex de Karol G sorprendió al confirmar que su relación se había terminado pero que, aunque ya no están juntos, seguirán conectados por el bienestar de la niña que viene en camino.

El anuncio lo hizo a través de una transmisión en vivo donde dijo: “estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”.

¿Qué pasó con Anuel y Yailin?

El artista no brindó muchos detalles al respecto, pero sí le pidió a sus seguidores seguir apoyando la carrera artística de su exesposa y madre de su hija Cattleya. De igual manera, aseguró que no volverá a hablar más del tema. “No vamos a hacer un circo hablando del porqué sí, porqué no. A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojon#$% en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”, dijo.

Sobre su relación con Yailin y lo que va a pasar luego del nacimiento de su hija, aseguró: “siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien, bien grande”.

¿Cuándo nace la hija de Anuel y Yailin?

Anuel y Yailin anunciaron en noviembre del año pasado que se convertirían en padres. Por ahora, se desconoce la fecha del parto, aunque lo que sí se sabe es que la dominicana ya está en los últimos días de embarazo. “Ya mismo llega y nace en el nombre de Jesús y nace saludable gracias a Dios estoy esperándola súper feliz”, dijo el cantante.