Yeison Jiménez: nombre, estatura, esposa y más del cantante de música popular

Hace pocos días, Yeison Jiménez finalizó una de las mejores giras de su vida. Con Quinto Elemento Tour USA 2022, el cantante nacido en Manzanares, Caldas, recorrió más de catorce ciudades del país norteamericano y confirmó, una vez más, que es uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia. “Esta es la más grande que he hecho, son 16 fechas y voy solito, aquí el gran reto es llenar solo. Nos ha ido muy bien, hemos sembrado en el corazón de las personas durante estos años y creo que se está sintiendo”, le contó a la Revista Vea hace unas semanas, antes de iniciar la aventura.

El jurado de la octava temporada de Yo Me Llamo sigue recogiendo los frutos de diez años de esfuerzo y persistencia. Desde que tenía trece años empezó a componer sus propias canciones y tuvo la oportunidad de grabar varias de ellas. A los veintidós años empezó a sonar en el país y a ser reconocido en escenarios internacionales gracias a temas como Aventurero, Bandida y Por qué la envidia.

¿Cuánto mide Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Este año, celebró, rodeado de su familia y amigos sus 31 años. gracias a sus 1.82 metros de altura. Nacido en una familia humilde, pero echada para adelante, desde muy pequeño heredó las ganas de trabajar y de luchar por sus sueños. Antes de ser un cantante reconocido y de disfrutar de su fortuna, el artista, que mide 1.82 m, mostró su talento en los buses y trabajó en una plaza de mercado durante años para sostener a su familia.

“Cantar era algo muy fácil para mí, lo que pasa es que no sabía que era tan difícil ser cantante. Yo lo que quería lograr era una estabilidad económica, que sé que es muy difícil de lograr en nuestro país. Hay muchas personas que han trabajado durante toda su vida, y hoy en día no tienen asegurado el plato de comida. Yo quería tener eso seguro en mi vida, me empezó a ir muy bien, empecé a aprender, a sobresalir en los negocios, y por eso pude fundar lo que hoy en día tenemos. Me siento orgulloso porque no me he robado un peso, porque todo lo he hecho a pulso, porque todo lo he hecho yo con mis ideas y mi cerebro”, dijo el cantante, que además de brillar en los escenarios, tiene nueve compañías que integran su grupo empresarial, nombrado con las siglas de su nombre, YJ Company.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Mucho antes de ser reconocido a nivel internacional, Yeison se casó con Sonia Restrepo, la mujer que lo acompaña en los buenos y malos momentos de su carrera. María Camila llegó de la mano de su madre Sonia y el cantante la quiere como una hija.

Aunque han mantenido su relación lejos del ojo público, y son muy pocas las veces que suben a redes sociales sus momentos en pareja, se conoce que Yeison y Sonia son padres también de la pequeña Thaliana, quien nació hace cuatro años. Como le contó a la Revista Vea, Yeison aprendió a diferenciar su fama de los momentos en familia, los separa tanto, que incluso en casa, procura no mostrarles su música, y que solamente lo vean como su padre, no como cantante.

¿Cuántos caballos tiene Yeison Jiménez?

Además de invertir en finca raíz, de tener una empresa de construcción, una línea de gorras, ópticas, hoteles, discotecas y una compañía de transporte; el artista también le apuesta, desde el inicio de su carrera, al sector agropecuario, donde además de comercializar miel de exportación para Dubái, cumplió un sueño que tuvo desde pequeño: tener su propio criadero de caballos de paso fino.

Después de mucho esfuerzo y paciencia, Jiménez posee un propio criadero, con más de 28 caballos de alta genética. El cantante conoce perfectamente a cada uno de los animales y los quiere y cuida como tesoros.