Alci Acosta, dos años de la muerte de su esposa Ruth Agudelo. Así la recuerda

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes nació un día como hoy, 5 de noviembre de 1938. El cantante y pianista celebra hoy sus 84 años de vida y agradece poder seguir cantando al público hispano. En este momento, recorre Estados Unidos, Ecuador y Colombia con su gira de despedida.

En 1965, el artista nacido en Soledad, Atlántico, empezó su carrera discográfica como solista con la grabación de su primera canción, Odio gitano. Este tema que le abrió puertas en otros países. El bolerista, ampliamente conocido en Ecuador y Perú, grabó a dúo con grandes de la música como Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas.

¿Quién era la esposa de Alci Acosta?

El 17 de noviembre se cumplen dos años de la partida de Ruth Agudelo, de 24 años, quien durante sesenta, fue esposa del cantante Alci Acosta, madre del también músico Checo Acosta. La matriarca falleció en la clínica del Caribe, en Barranquilla, después de batallar por varias semanas contra el covid 19. Aunque tanto a ella, como su esposo y su hijo Checo, dieron positivo para covid 19, doña Ruth no logró recuperarse de las secuelas del mismo.

Como ambos cantantes contaron ese mismo año para La Red, siempre tuvieron la ilusión de reencontrarse con s esposa y madre, con quien solo hablaban por medio de videollamadas, ellos en su casa y ella, en una habitación de hospital. “Pero no, quedamos con esa triste ilusión que la vieja nunca regresó nunca más a la casa. Sabemos que allá en el cielo está muy bien, los que estamos complicados somos nosotros que estamos acá”, recordó Alci.

Ahora, dos años después de su fallecimiento, el cantante sigue recordando a su mujer como toda una bailadora, un polo opuesto a él con quien siempre se entendió. “Todo el peso de la casa desde muy joven mi señora lo llevó. Cuando yo me hice cantante en el año 65 me tocaba viajar mucho. A mi señora le tocó ser mamá y papá”, mencionó para el mismo programa. Su hijo, el cantante tropical Checho Acosta también sigue recordando a su madre como la mujer que los impulsó a cumplir sueños, que siempre creyó en su talento, aunque su padre se opusiera a que se dedicara al canto. “Mi mamá me enseñó muchas cosas, lo único que no me enseñó fue a olvidarla, pero aquí estamos”, dijo.

¿Qué le pasó a Alci Acosta?

El artista soledeño no es muy activo en redes sociales, pero que trata de tener al tanto a sus más de 21 mil seguidores sobre su carrera. En más de una ocasión, ha tenido que desmentir rumores sobre su supuesta muerte, y demuestra que sigue muy activo en los escenarios alrededor del mundo.

Lo más reciente que preocupó a sus seguidores respecto a su salud fue cuando en agosto de este año contó que se sometió a una cirugía de hombro de la que ya se encuentra recuperado.