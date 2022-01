‘Yo me llamo’ regresa con sorprendente beso entre Amparo Grisales y J Balvin

Con motivo de las vacaciones de fin de año, el canal Caracol decidió que el programa de imitación Yo me llamo entraría en un corto receso. Según se había informado, regresaría al aire después del fin de semana de Reyes, razón por la que hubo un par de cambios en la programación de las noches.

En las últimas horas, comenzó a circular un avance de lo que será el regreso de Yo me llamo, y para sorpresa de todos, contará con la presencia del cantante de reguetón J Balvin, pero no precisamente del imitador sino del original. Según se puede apreciar en las imágenes, una de las más emocionadas con la visita del intérprete de In Da Guetto fue Amparo Grisales, una de las jurados del reality.

El paisa llegará al programa para opinar sobre la presentación de su imitador. Sin embargo, también tendrá un sorpresivo y sugestivo acercamiento con la diva de Colombia, según se observa en el avance, que inmediatamente despertó la curiosidad de los televidentes y se convirtió en tendencia en redes sociales. Por lo que se alcanza a apreciar, el cantante y la jurado se dan un beso muy cercano a la boca, pero por ahora, no se conocen más detalles. Por tal motivo, los espectadores deben esperar, la próxima semana, la emisión del capítulo completo, para conocer las razones del beso.

Según el canal Caracol, Yo me llamo volverá en su horario habitual, es decir, a las 8:00 p.m., de lunes a viernes, después de Noticias Caracol. Luego del programa de imitación, se emitirá la bioserie de la cantante Arelys Henao.

