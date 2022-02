“Yo sé lo que viví”, Gloria Trevi habló sobre su bioserie

Gloria Trevi habló de lo feliz que la hace la serie sobre su vida. Carla Estrada, su productora, la conoce desde niña. Foto: Getty

Gloria Trevi está muy emocionada por el hecho de poder contar su vida, y las condiciones están dadas. “Se prestó todo, la pandemia, me dio el tiempo, las series se pusieron de moda y no necesito hacerlo para levantarme, ni para explicar nada, ni para que la gente vaya a verme, voy a contar mi historia porque creo que puede ayudar a otras personas”, dijo durante una rueda de prensa antes de presentarse en el Auditorio Nacional. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz está muy involucrada en el proyecto y ha mantenido contacto estrecho con Carla Estrada, su productora, sobre todo en el aspecto de los castings, pues además de buscar el parecido físico en las actrices que la representan, ellas deben reunir otras condiciones, en especial, la energía que Trevi ha reflejado dentro y fuera de escenario. Entre los muchos nombres que se barajaron para encarnar a la polémica artista han estado el de Aracely Arámbula y el de Danna Paola, pero se dice que esta última declinó la invitación, pues otros compromisos profesionales le impedían asumir el papel. Todavía no se tiene certeza del elenco completo, ni la fecha de estreno.

Su historia

Una de las razones que más tiene feliz es poder contar su historia, sobre todo después del estreno de la película Gloria, en 2014, protagonizada por Sofía Espinosa Carrasco y Marco Pérez. En esa ocasión la cantante nacida en Monterrey, no autorizó la historia. “Mucha gente ha contado mi vida y creo que tengo todo el derecho de contar yo mi vida, porque nada más yo sé lo que viví, sé lo que pensé”.

La cantante del pelo suelto ya ha previsto los posibles inconvenientes que puedan surgir cuando su bioserie esté al aire. “Ya tengo puesto mi departamento legal porque de mí han dicho muchas cosas, me han calumniado, me han difamado y por ser persona pública creen que me debo aguantar y no piensan en que pueden causar el dolor a tus seres queridos y tu equipo de trabajo”, dijo en una rueda de prensa, antes de presentarse en el Auditorio Nacional.