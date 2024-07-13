Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Concierto de Dua Lipa en Bogotá: cuánto dura, horarios, ‘setlist’, recomendaciones y más

La estrella londinense, responsable de éxitos como ‘New Rules’, se presentará por segunda ocasión en la capital colombiana tras su primera visita en 2022.

Por Daniel Guerrero Aldana
27 de noviembre de 2025
Dua Lipa, cantante.
Fotografía por: JOSE SENA GOULAO

Dua Lipa regresará a Bogotá este 28 de noviembre con un concierto en el estadio El Campín, como parte de su ‘Radical Optimism Tour’, la gira con la que ha recorrido buena parte de Europa y Latinoamérica durante este año.

Será su segunda presentación en Colombia tras su visita de 2022, ahora con un montaje de gran formato y un espectáculo alineado con la estética y el sonido de su más reciente etapa artística.

Horarios, ingreso y duración del concierto de Dua Lipa en Bogotá

Para esta presentación, las autoridades y la organización prevén una jornada que iniciará desde la tarde. El ingreso del público se habilitará alrededor de las 4:00 p.m., con puertas asignadas según cada localidad. La recomendación general es llegar con antelación suficiente para evitar filas extensas y facilitar los controles de seguridad, especialmente considerando el volumen de asistentes que se espera en El Campín.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

El inicio del concierto está previsto para las 7:00 p.m., aunque la hora podría ajustarse ligeramente dependiendo de la logística interna. El plan operativo contempla un tránsito fluido en los accesos al estadio y un acompañamiento coordinado entre personal de seguridad, logística y autoridades distritales para garantizar una entrada ordenada. Asimismo, se han dispuesto rutas de transporte público, con servicios de TransMilenio y zonales que facilitan la llegada desde distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a la duración del espectáculo, se estima que la presentación se extienda por cerca de tres horas, tiempo durante el cual la artista recorrerá diferentes etapas de su carrera musical. Será una puesta en escena que combina coreografías, cambios de ritmo y un montaje de gran formato, diseñado para sostener la energía del público durante toda la noche.

Setlist de Dua Lipa en Bogotá

La gira ha mostrado un repertorio sólido, dividido en cuatro actos, en el que la artista de 30 años alterna sus éxitos globales con canciones de su trabajo más reciente. Además, en cada país ha incorporado una selección pensada para conectar con la audiencia local, lo que le ha dado un carácter único a cada parada del tour.

Aunque la lista de canciones para el concierto de Dua Lipa en Bogotá no ha sido confirmada, estos son los títulos que ha repetido en sus más recientes presentaciones:

Acto I

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss

Acto II

  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Canción sorpresa
  • Maria

Acto III

  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion

Acto IV

  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One

Encore

  • New Rules
  • Dance the Night
  • Don’t Start Now
  • Houdini
Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Vea

Dua Lipa

Concierto Dua Lipa

Concierto Dua Lipa Bogotá

Dua Lipa en Bogotá

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.