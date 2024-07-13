Concierto de Dua Lipa en Bogotá: cuánto dura, horarios, ‘setlist’, recomendaciones y más

Dua Lipa regresará a Bogotá este 28 de noviembre con un concierto en el estadio El Campín, como parte de su ‘Radical Optimism Tour’, la gira con la que ha recorrido buena parte de Europa y Latinoamérica durante este año.

Será su segunda presentación en Colombia tras su visita de 2022, ahora con un montaje de gran formato y un espectáculo alineado con la estética y el sonido de su más reciente etapa artística.

Horarios, ingreso y duración del concierto de Dua Lipa en Bogotá

Para esta presentación, las autoridades y la organización prevén una jornada que iniciará desde la tarde. El ingreso del público se habilitará alrededor de las 4:00 p.m., con puertas asignadas según cada localidad. La recomendación general es llegar con antelación suficiente para evitar filas extensas y facilitar los controles de seguridad, especialmente considerando el volumen de asistentes que se espera en El Campín.

El inicio del concierto está previsto para las 7:00 p.m., aunque la hora podría ajustarse ligeramente dependiendo de la logística interna. El plan operativo contempla un tránsito fluido en los accesos al estadio y un acompañamiento coordinado entre personal de seguridad, logística y autoridades distritales para garantizar una entrada ordenada. Asimismo, se han dispuesto rutas de transporte público, con servicios de TransMilenio y zonales que facilitan la llegada desde distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a la duración del espectáculo, se estima que la presentación se extienda por cerca de tres horas, tiempo durante el cual la artista recorrerá diferentes etapas de su carrera musical. Será una puesta en escena que combina coreografías, cambios de ritmo y un montaje de gran formato, diseñado para sostener la energía del público durante toda la noche.

Setlist de Dua Lipa en Bogotá

La gira ha mostrado un repertorio sólido, dividido en cuatro actos, en el que la artista de 30 años alterna sus éxitos globales con canciones de su trabajo más reciente. Además, en cada país ha incorporado una selección pensada para conectar con la audiencia local, lo que le ha dado un carácter único a cada parada del tour.

Aunque la lista de canciones para el concierto de Dua Lipa en Bogotá no ha sido confirmada, estos son los títulos que ha repetido en sus más recientes presentaciones:

Acto I

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Acto II

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Canción sorpresa

Maria

Acto III

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Acto IV

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

Encore