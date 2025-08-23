¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Concierto de Green Day en Bogotá: horarios, apertura de puertas, transporte y más

Green Day se presentará este domingo 24 de agosto en el recién inaugurado Vive Claro Distrito Cultural. Estas son algunas recomendaciones.

Por Redacción Vea
23 de agosto de 2025
Green Day inaugurará nuevo escenario en Bogotá
Fotografía por: Cortesía

Green Day se presentará este domingo 24 de agosto de 2025 en el recién inaugurado Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la Av. La Esmeralda #42-41, Bogotá. Este evento marca el concierto inaugural del recinto, con capacidad para 40.000 personas.

Horarios clave

Apertura de puertas: desde las *4:00 p.m.*

Actuación de apertura (Bad Nerves): aproximadamente a las *6:30 p.m.*

Inicio de Green Day: alrededor de las 8:00 p.m. según estimaciones de medios locales

Nota: algunas fuentes mencionan las 8:30 p.m. como hora puntual del show. Recomendamos llegar con anticipación (idealmente entre 4:00 y 5:00 p.m.) para evitar contratiempos.

TransMilenio y rutas especiales

Se habilitaron 31 rutas TransMiZonal desde la Av. Carrera 68 hacia las estaciones cercanas: Salitre-El Greco – Vive Claro y CAN – British Council sobre la troncal de la Calle 26.

Al finalizar el concierto (posiblemente después de las 11:00 p.m.), habrá 8 rutas adicionales de TransMilenio hacia portales como El Dorado, Usme, Sur, Norte, Portal 80, Suba, 20 de Julio y Américas.

Recomendaciones para los asistentes

Llevar la tarjeta TuLlave recargada o usar canales virtuales para evitar filas en estaciones.

Utilizar la TransMiApp para planificar rutas y horarios; la app permite ingresar origen y destino y visualizar las mejores opciones.

Qué llevar y qué no llevar

Artículos permitidos

Mochila o bolso pequeño (máx. 30×30×15 cm), preferiblemente transparente

Bolsas pequeñas (≤11×16 cm), canguros pequeños, bolsas tipo ziploc medianas

Celular y powerbank

Maquillaje sin espejos ni objetos punzantes, bloqueador (≤100 ml), gel antibacterial (≤100 ml), gafas de sol, sombrero/gorra, impermeable

Artículos prohibidos

Armas, vidrio, aerosoles, botellas, termos, sillas, sombrillas, drones, instrumentos musicales, cámaras profesionales, pancartas grandes, alimentos o bebidas, cigarrillos/vapes, ropa reflectiva, banderas, mascotas, joyería peligrosa

Revisa tu entrada digital (e-ticket) en la app indicada (Ticketmaster/Quentro) para confirmar puerta y sector asignados.

