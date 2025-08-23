Concierto de Green Day en Bogotá: horarios, apertura de puertas, transporte y más

Green Day se presentará este domingo 24 de agosto de 2025 en el recién inaugurado Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la Av. La Esmeralda #42-41, Bogotá. Este evento marca el concierto inaugural del recinto, con capacidad para 40.000 personas.

Horarios clave

Apertura de puertas: desde las *4:00 p.m.*

Actuación de apertura (Bad Nerves): aproximadamente a las *6:30 p.m.*

Inicio de Green Day: alrededor de las 8:00 p.m. según estimaciones de medios locales

Nota: algunas fuentes mencionan las 8:30 p.m. como hora puntual del show. Recomendamos llegar con anticipación (idealmente entre 4:00 y 5:00 p.m.) para evitar contratiempos.

TransMilenio y rutas especiales

Se habilitaron 31 rutas TransMiZonal desde la Av. Carrera 68 hacia las estaciones cercanas: Salitre-El Greco – Vive Claro y CAN – British Council sobre la troncal de la Calle 26.

Al finalizar el concierto (posiblemente después de las 11:00 p.m.), habrá 8 rutas adicionales de TransMilenio hacia portales como El Dorado, Usme, Sur, Norte, Portal 80, Suba, 20 de Julio y Américas.

Recomendaciones para los asistentes

Llevar la tarjeta TuLlave recargada o usar canales virtuales para evitar filas en estaciones.

Utilizar la TransMiApp para planificar rutas y horarios; la app permite ingresar origen y destino y visualizar las mejores opciones.

Qué llevar y qué no llevar

Artículos permitidos

Mochila o bolso pequeño (máx. 30×30×15 cm), preferiblemente transparente

Bolsas pequeñas (≤11×16 cm), canguros pequeños, bolsas tipo ziploc medianas

Celular y powerbank

Maquillaje sin espejos ni objetos punzantes, bloqueador (≤100 ml), gel antibacterial (≤100 ml), gafas de sol, sombrero/gorra, impermeable

Artículos prohibidos

Armas, vidrio, aerosoles, botellas, termos, sillas, sombrillas, drones, instrumentos musicales, cámaras profesionales, pancartas grandes, alimentos o bebidas, cigarrillos/vapes, ropa reflectiva, banderas, mascotas, joyería peligrosa

Revisa tu entrada digital (e-ticket) en la app indicada (Ticketmaster/Quentro) para confirmar puerta y sector asignados.