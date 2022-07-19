Concierto de Jesse y Joy en Bogotá: lugar, fecha, setlist, artista invitado y más

El dúo mexicano Jesse & Joy, uno de los más reconocidos en la música pop latina de las últimas dos décadas, regresa a Colombia este fin de semana en el marco de su más reciente gira internacional. El Movistar Arena de Bogotá será el escenario que reciba a los hermanos Huerta en una noche que promete repasar sus grandes éxitos y presentar el nuevo material de estudio.

El show forma parte de El Despecho Tour, la sexta gira de la agrupación, que inició el 18 de enero de 2025 en Costa Rica y se realiza como apoyo a su séptimo álbum Lo que nos faltó decir (2025). En el calendario figuran además paradas en ciudades como Las Vegas, Ciudad de México, Chicago y Mineápolis, lo que convierte a Bogotá en una de las escalas destacadas en Latinoamérica antes de continuar por Norteamérica.

Fecha y hora del concierto de Jesse y Joy en Bogotá

La presentación será este domingo 14 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. De acuerdo con la organización, las puertas se abrirán a las 5:00 p. m. y el espectáculo principal comenzará a las 8:00 p. m..

El evento tendrá restricciones de edad: la entrada es permitida para mayores de 18 años y, en algunos sectores, podrán ingresar menores de 14 acompañados por un adulto responsable. Estas disposiciones se mantienen de acuerdo con las normas del recinto.

¿Qué canciones cantarán Jesse y Joy en Bogotá?

Como suele ocurrir en sus presentaciones, el dúo prepara un recorrido por varios de sus éxitos más recordados. Aunque el orden puede variar, generalmente interpretan temas como:

Llegaste tú

Lo que nos faltó

Me soltaste

Un besito más

Nuevos recuerdos

Valió la pena

Adiós

Llorar

Si te vas

Esto es lo que soy

Me quiero enamorar

3 A.M.

¡Corre!

Me voy

Respirar

Chocolate

Tanto

¿Con quién se queda el perro?

La de la mala suerte

Te esperé

Espacio sideral

Además, Jesse y Joy suelen incluir en sus conciertos un popurrí de música que repasa varios éxitos de la música regional mexicana, así como una artista local invitada que, en esta ocasión, es la cantante Sofía Córdoba.

Recomendaciones para el concierto de Jesse y Joy en Bogotá

Quienes planeen asistir deben tener en cuenta los horarios para evitar contratiempos. El Movistar Arena está ubicado en la localidad de Teusaquillo y se recomienda llegar con antelación suficiente para el ingreso. Como en otros conciertos de gran formato, se espera un control estricto en los accesos, por lo que conviene revisar con anticipación los objetos permitidos y las medidas de seguridad del recinto.

Para garantizar la seguridad del evento, la organización informó que no se permitirá el ingreso de: armas de fuego, armas blancas, sombrillas, cigarrillos ni vapeadores, instrumentos musicales, pirotecnia, selfie sticks, elementos corto punzantes, sustancias ilícitas, punteros láser, bolsos de gran tamaño (solo se admiten maletas de máximo 20x20 cm), botellas, cámaras con lentes intercambiables, alimentos y bebidas. Además, se negará la entrada a personas en estado de embriaguez.