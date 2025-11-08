Concierto de Ricardo Arjona en Bogotá: fecha, lugar, precios, boletas y más

Ricardo Arjona regresará a Bogotá en 2026 como parte de su gira 'Lo que el Seco no Dijo Tour‘, un espectáculo que ha despertado gran expectativa en distintos países de la región. El anuncio vuelve a poner al cantautor guatemalteco en la agenda musical del país, donde mantiene una sólida base de seguidores que ha acompañado fielmente cada etapa de su carrera.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Arjona en Bogotá?

La presentación está programada para el 31 de julio de 2026 en el Movistar Arena, recinto que se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes para los espectáculos internacionales en la capital. El concierto llega después de un extenso tramo por Estados Unidos, donde Arjona sumará más de 35 fechas, y de sus presentaciones completamente agotadas en Argentina (12 noches) y Chile (8 funciones).

Este nuevo tour también marca el regreso del artista a Bogotá tras el lanzamiento de ‘Seco’, su álbum publicado en enero de 2025 y que acumula más de 80 millones de reproducciones en plataformas digitales. La gira se perfila como uno de los espectáculos más grandes del próximo año, tanto por su producción como por la mezcla de escenas, narrativa visual y propuestas musicales que Arjona ha incorporado en esta etapa.

Precios y fechas de venta de boletería para el concierto de Ricardo Arjona en Bogotá

La venta de entradas se realizará por etapas, con varios tipos de preventa antes de la salida oficial al público general. Así quedó el cronograma:

Preventa Clientes Movistar Total: Desde el lunes 8 de diciembre a las 11:00 a.m. hasta el miércoles 10 de diciembre a las 10:59 a.m. o hasta agotar aforo.

Preventa Banco Falabella: Del miércoles 10 de diciembre a las 11:00 a.m. al viernes 12 de diciembre a las 10:59 a.m.

Preventa Fans: También del 10 de diciembre a las 11:00 a.m. al 12 de diciembre a las 10:59 a.m.

Venta para público general: A partir del viernes 12 de diciembre a las 11:00 a.m., hasta agotar existencias.

En cuanto a los precios por localidad para el concierto de Ricardo Arjona en Bogotá, estos son los valores oficiales (precio base + cargo por servicio):

Tribuna Fan Sur: $790.000 + $141.100

Platea (102): $690.000 + $123.200

Platea (101 y 103): $650.000 + $161.100

Piso 2 – 202 a 205 y 215 a 218: $510.000 + $91.100

Platea (104 a 106): $470.000 + $83.900

Piso 2 – 206, 207 y 213, 214: $420.000 + $75.000

Piso 2 – 208 a 212: $380.000 + $67.900

Piso 3 – 307 a 313: $300.000 + $53.600

Piso 3 – 305, 306 y 314, 315: $270.000 + $48.200

Piso 3 – 304, 303 y 316, 317: $240.000 + $42.900

Piso 3 – 302 y 318: $180.000 + $32.200

Con este anuncio, Ricardo Arjona se suma a la lista de grandes artistas que marcarán la agenda musical del 2026 en Bogotá.