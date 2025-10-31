Conciertos de Silvio Rodríguez en Colombia: fecha y lugares donde se presentará

Silvio Rodríguez continúa dejando huella con su voz y sus letras cargadas de poesía. El cantautor ha recorrido durante los últimos meses varios países de América Latina con una gira que ha emocionado a públicos de distintas generaciones.

Este fin de semana, el icónico representante de la trova cubana pondrá punto final a ese recorrido musical con dos esperadas presentaciones en Colombia: una en Medellín y otra en Cali, ciudades que lo recibirán tras varios años de ausencia.

¿Cuándo son los conciertos de Silvio Rodríguez en Colombia?

El primer encuentro con su público colombiano será este viernes 31 de octubre en Medellín, donde Silvio regresará quince años después de su última visita, cuando participó en el Congreso Iberoamericano de Cultura. La presentación se realizará en el Coliseo de la Universidad de Medellín, escenario que promete una noche cargada de nostalgia y canciones emblemáticas como Ojalá, Te doy una canción y El necio.

Posteriormente, el artista se desplazará al suroccidente del país para cerrar oficialmente su gira el domingo 2 de noviembre en la Arena Cañaveralejo de Cali, un espacio con capacidad para más de 15.000 personas. Será el broche de oro de un recorrido que lo llevó a países como Chile, Argentina, Uruguay y Perú, donde agotó entradas en cada presentación.

Cabe recordar que su regreso a Colombia se concretó tras la invitación que le hizo en 2024 el entonces ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, quien expresó públicamente su deseo de ver nuevamente al trovador en territorio nacional. La respuesta de Silvio no tardó en llegar, y hoy sus seguidores celebran una cita que marca el cierre de una etapa y, quizás, una de las últimas oportunidades para verlo en vivo en la región.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí