Concurso Nacional de Belleza 2026: hora, dónde verlo, cómo votar y lista de candidatas

El Concurso Nacional de Belleza 2026 se prepara para elegir a una nueva Señorita Colombia. El certamen, que reúne cada año a representantes de diferentes departamentos y regiones del país, celebrará su edición número 72 este lunes 16 de noviembre, en Cartagena de Indias.

La jornada de elección y coronación tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay Ayala, donde 26 candidatas competirán por la corona y el título de Señorita Colombia 2026-2027. Esta edición tiene como concepto ‘Colombia, tierra de culturas’, una apuesta por destacar la diversidad, las tradiciones y las expresiones culturales de las distintas regiones del territorio nacional.

¿Dónde ver el Concurso Nacional de Belleza 2026 en vivo?

La noche de elección y coronación se podrá ver en directo por Señal Colombia y Red+, que anunciaron transmisiones especiales desde Cartagena para acompañar la definición del certamen.

La gala comenzará a las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta las 10:20 p. m., según la programación de Señal Colombia. Red+ anunció una transmisión hasta las 10:30 p. m.

En el caso de Señal Colombia, la señal está disponible en los principales operadores de televisión: Claro, canal 128 y 1128 HD; DirecTV, 137 y 1137 HD; Movistar, 153 y 817 HD; y ETB Fibra, canal 266. Por su parte, Red+ anunció la emisión por los canales 1001 y 1007.

¿Quiénes son las candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2026?

En total, son 26 mujeres las que representan a departamentos, ciudades y regiones del país en la versión 2026 del certamen. Las aspirantes participaron durante los últimos días en diferentes actividades culturales, sociales y protocolarias en Cartagena, además de las pruebas ante el jurado calificador.

Esta edición también marca el regreso de algunas representaciones que no estuvieron en el certamen de 2025, entre ellas Antioquia, Boyacá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Antioquia: Verónica Hernández Gómez. Atlántico: Luisa Alejandra Gutiérrez Jiménez. Barranquilla: Vanessa Lébolo Bula. Bogotá: Mariana Martínez Zuluaga. Bolívar: Susana Piñeres Velásquez. Boyacá: Claudia Lucía Álvarez Niño. Buenaventura: Sara Lizeth Obregón Cortés. Caquetá: Ana Sofía Gómez Ramírez. Cartagena: Ximena Tatiana Silva Padilla. Cauca: Etty Adriana Urresti Rivas. Cesar: Marcela Baute Morales. Chocó: Yiliana Andrea Cuesta Cuesta. La Guajira: Sofía Urbina Cuello. Huila: Lucero Zuluaga Rubiano. Magdalena: Paula Rossana Guevara Cotes. Norte de Santander: Noraly Montañez Peñaranda. Región Andina: Eimy Mariana Unibio Prato. Región Caribe: María Eugenia Vega González. Región Pacífica: Carolina Melo López. Riohacha: Sheyla Nicolle Aguilar Brito. Risaralda: María José Echeverri Giraldo. San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Akemi Emilia Manuel Carter. Santander: Kelly Carrillo Rey. Sucre: Juliana Návila Gómez Anaya. Tolima: Valery Zarith Martínez Prada. Valle: Valentina Duque Estrada.

La ganadora recibirá el título de Señorita Colombia 2026-2027 y sucederá a María Antonia Mosquera Carvajal, quien representó al Valle del Cauca durante su año de reinado. Además, asumirá la representación del país en Miss International, certamen de belleza que se realiza en Japón.

¿Cómo votar por las candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2026?

Una de las novedades de esta edición es la participación del público en la elección de la nueva Señorita Colombia. Los organizadores habilitaron un sistema de votación en el que los seguidores del certamen podrán apoyar a su candidata favorita. Los votos representarán el 20 % de la puntuación total, por lo que el público asumirá el papel de ‘quinto jurado’.

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Para participar, los interesados deben ingresar a la plataforma concursonacionaldebellezacolombia.1voting.com, buscar a la representante que desean apoyar y seleccionar el paquete de votos y el método de pago. También existe una alternativa de votación gratuita a través de la aplicación 1ZONE, disponible para descargar en dispositivos móviles.

Quienes elijan la opción gratuita deben registrarse o iniciar sesión en 1ZONE. El sistema ofrece dos alternativas: crear una cuenta, verificar el correo electrónico e iniciar sesión, o ingresar directamente con una cuenta de Google o con un usuario registrado en Eventista.

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Por otra parte, quienes quieran adquirir votos podrán completar la transacción mediante Apple Pay, Google Pay, tarjetas de crédito o débito y otros métodos de pago habilitados en la plataforma.

La votación estará disponible hasta las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026, cuando comenzará la ceremonia de elección y coronación. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de aportar una parte de la calificación que definirá a la ganadora del Concurso Nacional de Belleza.

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