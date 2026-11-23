Nota de los editores: Estas páginas buscan que, a través de una historia maravillosa y resiliente como la de Karol G, seas capaz de escribir una historia igual de valiosa con su propia vida. Porque admirar inspira. Pero actuar transforma. Este libro tiene como título la palabra que, quizá, mejor resume toda la trayectoria de Carolina Giraldo: imparable. No porque nunca haya caído, sino porque en el camino nunca permitió que una caída definiera su esencia. Ser imparable no significa vivir sin miedo. Significa avanzar aun con miedo, llorar y…

Nota de los editores: Estas páginas buscan que, a través de una historia maravillosa y resiliente como la de Karol G, seas capaz de escribir una historia igual de valiosa con su propia vida. Porque admirar inspira. Pero actuar transforma. Este libro tiene como título la palabra que, quizá, mejor resume toda la trayectoria de Carolina Giraldo: imparable. No porque nunca haya caído, sino porque en el camino nunca permitió que una caída definiera su esencia. Ser imparable no significa vivir sin miedo. Significa avanzar aun con miedo, llorar y secarse las lágrimas para volver a intentarlo. Significa aprender tanto de las derrotas que un día terminan convirtiéndose en el fundamento de las victorias. Aquí descubrirás que el éxito no empieza cuando alguien cree en ti. La realidad es que esa chispa empieza cuando decides creer en ti primero. Imparable transforma los momentos decisivos de su historia en 10 poderosas lecciones para tu propia vida: creer en tus sueños, levantarte después del rechazo, convertir el dolor en poder, reinventarte sin perder tu esencia y entender que el verdadero éxito comienza cuando decides creer en ti.

LAS PERSONAS EXITOSAS PRIMERO SE ATREVEN A IMAGINARSE GRANDES

“¡No sientan miedo, sientan orgullo!”

Envuelta en los colores de su país, Karol G se dirigía a los más de 120,000 fans que fueron a verla como “headliner” del festival Coachella 2026 en Indio, California.

Era la primera vez que una artista latina encabezaba el festival más mediático del mundo. Y, consciente de que había roto ese récord, luego de 30 años de festival, la Bichota sacó toda su artillería en las dos horas aproximadas que duró su show. Durante los dos fines de semana del festival, el mundo entero pudo apreciar un espectacular compendio de lo que ha sido la carrera de Karol G, siempre caracterizada por su talento y perfeccionismo, las razones principales por las que estaba cerrando el festival y haciendo historia.

En tan poco tiempo pudimos verla emergiendo de cavernas desérticas abriendo con “Latina Foreva”, salpicar un derroche de latinidad rodeada de sus bailarines en “Tropicoqueta”, rendir honores a la música mexicana con una legión de mariachis en “Ese hombre es malo”, hacer un recorrido de infarto por el reguetón más clásico en compañía de Wisin, homenajear a las mujeres que la precedieron tocando “Mi Tierra” de Gloria Estefan y sacando su lado más sensual entrelazada con otros cuerpos en una laguna artificial durante “Bandida entrenada”.

Esos dos fines de semana también fueron la prueba viviente de hasta dónde puede llegar una mujer colombiana cuando decide en el camino que nunca va a negociar el alcance de sus sueños.

Así ha sido siempre con Karol G, desde que tiene memoria y cantaba junto a su papá en encuentros familiares y en pueblitos aledaños a Medellín, la tierra donde nació y creció. Hoy en día ese padre y esa familia siguen a su lado apoyándola y trabajando con ella, acompañándola a cumplir cada día un sueño más inimaginable que el anterior: los estadios más icónicos del mundo llenos, fechas agotadas una tras otra, premios Grammy, discos de oro y platino, récords de escucha y visualizaciones, festivales a tope, portadas de revista, colaboraciones soñadas y mucho más de todo lo que esa Carolina Giraldo de Medellín haya podido imaginar alguna vez.

Sin embargo, en alguna parte del camino, la reguetonera paisa también se prometió a sí misma mantenerse, ante todas las situaciones, fiel a sí misma. Y eso, en medio de la industria musical “mainstream”, requiere un trabajo consciente para recordar constantemente quién se es, quiénes lo rodean a uno y qué es lo que verdaderamente importa. Tres preguntas revolucionarias para el mundo en el que se mueve la Bichota.

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Es probable que Karol G se haga estas preguntas seguido y las respuestas las tiene siempre a la mano, presentes. Quizá es por esa claridad que podemos ver su lado más espontáneo constantemente, en medio de una carcajada, un chiste, un acento marcado o una mala palabra, incluso cuando está en la cima del mundo, parada en el escenario de Coachella. Tal vez es por eso también que, entre escenarios, entrevistas y cámaras, hemos podido ver su lado más vulnerable, que comparte con su fanaticada de la forma más transparente, como una amiga que sabe levantar la mano y mostrarse sensible cuando se siente triste o conmovida por la vida.

Y lo más seguro es que, por tener claro quién la rodea, Karol G se haya dirigido esa noche de Coachella a su fanaticada latina, “que han estado luchando en este país últimamente”. Era a ellos a quienes les decía que debían sentir orgullo en vez de miedo; esa misma fanaticada latina, también inmigrante y también luchándola, que la acompaña por el mundo entero. Karol G se percató de esto durante sus giras y fue ahí cuando entendió que se debía a ellos. Gracias a esa fanaticada masiva, hacía rato que su música había trascendido la industria del reguetón para convertirse en música global “mainstream”.

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Pero si Karol G se iba a convertir en una de las artistas más importantes de este siglo, con la misión de expandir el centro de gravedad de la cultura pop global, lo iba a hacer a su manera y, sobre todo, iba a ser ella misma. Esas noches del Coachella fueron la demostración de ello: una escenografía que no intentó adaptarse al lenguaje tradicional del pop anglo, una presentación ambiciosa llena de teatralidad tropical y una declaración constante de identidad latina, de principio a fin, que resignificó el escenario luego de 30 años de ausencia de “headliners” latinas.

En esa imagen de artista infinita que proyectó durante esos días, a la que nada le queda grande, estaban contenidas varias imágenes: la de la niña paisa cantando bajo la guía del papá; la de la adolescente que insistió en hacer reguetón en los 2000, a pesar de ser una escena supremamente masculinizada que le negaba espacio a las mujeres; la de la artista a la que muchas veces le cerraron la puerta y se sintió rechazada o subestimada; la de la mujer que en un par de ocasiones ha tenido que recoger los pedazos de su corazón para recomponerlo y canalizar su dolor en música que terminó conectando una legión de bichotas, y la de una mujer que entendió que su gran superpoder en esta industria es aferrarse radicalmente a aquello que la hace distinta, eso que la mantiene real.

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Hoy, en pleno 2026, su música se ha expandido como el equipaje de su vida: de “KG0516” a “Mañana será bonito” y luego a “Tropicoqueta” y “No me arrepiento de sentir tanto”, su universo musical y simbólico también ha sido un proceso que nunca se ha conformado y siempre está evolucionando, explorando la sensualidad explícita del reguetón, la autonomía femenina, la estética popular colombiana, la celebración de la identidad latina, la sofisticación de la industria del entretenimiento y la vulnerabilidad como fórmula para transformar heridas íntimas en himnos universales. Todo esto sin olvidar nunca sus raíces y de dónde viene: el género urbano.

Tuvieron que pasar muchos años para que una artista de ese género relegado a los márgenes culturales esté redefiniendo lo que se entiende como cultura global. Y ahora que lo hace, Karol G es consciente de la responsabilidad que implica el legado que está construyendo. Desde hace un rato la meta es diferente: hacer música que trascienda.

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Tropicoqueta: más grande que nunca

De Carolina Giraldo a CaritoG, a Karol G y, finalmente, a la Bichota. Sus metamorfosis han sido muchas, y el 20 de junio del 2025 emprendió un viaje hacia la siguiente. Luego de casi cinco años de enamorar a un público global en todos los continentes, romper récords de asistencia en los estadios más grandes del mundo, aparecer en las portadas de todas las revistas, y convertirse en una ídolo colombiana, latinoamericana y mundial de la música urbana, Karol G ahora inició su nuevo camino para transformarse en “Tropicoqueta”.

Así bautizó a su quinto álbum de estudio y su proyecto musical más ambicioso hasta este momento, un sueño que tomó forma, poco a poco, desde el 2023. El viaje de “Tropicoqueta” inició con una pregunta: ¿cómo crear un álbum que lograra rendirle un homenaje memorable a esa música latina icónica que logró difundirse más allá de nuestro continente con toda la fuerza de su diversidad?

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La pregunta empezó a aparecer en la cabeza de nuestra Bichota un poco antes, desde el 2022, cuando nos deslumbró con la presentación histórica que dio en el escenario principal del festival Coachella. No solo porque ese show significó una de las cimas (¿cuántas han habido ya en este punto?) de su carrera. Y no solo porque nos haya dado gusto cantando sus éxitos del momento como “Tusa”, “EL MAKINON” o “Mi cama”.

Sobre todo, nos deslumbró porque su show de ese Coachella incluyó un popurrí diverso de “covers” de los éxitos del pop latino más reconocidos de nuestro continente. Karol G decidió que quería hacer un recorrido histórico, una clase de música latina para el mundo entero. Así que reversionó canciones de Ricky Martin, Los del Río, Celia Cruz, Daddy Yankee, Luis Fonsi, J Balvin y nuestra otra reina, Shakira, entre muchos otros artistas.

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En este homenaje musical latino, que incluyó canciones como “La Macarena”, “Gasolina”, “La vida es un carnaval”, “Mi Gente” o “Despacito”, Karol G dejaba clara cuál era su geografía y el origen musical diverso, pero siempre de acá, que la forjó como artista.

Portada del libro inspirado en la vida de superación de Karol G.

Foto: Archivo particular

AHORA TE TOCA A TI

Hay una versión de ti que ya existe. Tal vez no la conoces todavía, pero ten la certeza de que existe. Es la persona que ya se atrevió y que dio un primer paso. Puede ser aquella que dejó ese trabajo que apagaba su alegría, que escribió ese libro, que abrió ese negocio, que aprendió a decir “no”, que dejó de pedir permiso o que dejó de esconderse. La que un día descubrió que el miedo nunca desaparece, pero que aun así vale la pena caminar hacia los sueños.

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Esa persona ya vive en algún lugar del futuro y, aunque todavía no puedas verla, lleva mucho tiempo esperándote. La pregunta nunca ha sido si llegarás a convertirte en ella.

La verdadera pregunta es otra: ¿cuánto tiempo más vas a hacerla esperar?

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La historia que acabas de leer comienza con una niña de Medellín que soñaba con escenarios que parecían demasiado grandes para alguien como ella. Pero si observas con atención, descubrirás que el verdadero milagro nunca fue llenar estadios. El verdadero milagro ocurrió mucho antes: el día en que decidió no reducir el tamaño de sus sueños para que cupieran dentro de los miedos de otras personas. Porque, lamentablemente, eso hacemos demasiadas veces.

El tema no es que dejamos de soñar, es que empezamos a soñar más pequeño, en silencio. Tal vez adaptamos eso que queremos a algo más aceptado, mientras que nos decimos que estamos siendo realistas, que ya habrá otro momento, que primero hay que resolver otras cosas o que quizá no nacimos para tanto. Y, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una vida adaptada al tamaño de nuestros miedos, en lugar del tamaño de nuestras posibilidades.

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Pero quiero recordarte algo: los sueños nunca mueren de golpe. Se van apagando en pequeñas renuncias: cada vez que dices “después”, cada vez que decides no intentarlo, cada vez que permites que la opinión de alguien tenga más peso que la voz de tu propia intuición.

Ahora te toca a ti volver a soñar en grande y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio.

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Cierra los ojos un momento y recuerda quién querías ser cuando todavía no sabías que el mundo podía decirte que no. Antes de las responsabilidades o las comparaciones.

¿Qué soñabas?

¿Qué hacía que el corazón te latiera más rápido?

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¿Dónde quedó esa persona?

Quizá no desapareció. A lo mejor, solo lleva años esperando que vuelvas por ella. Porque hay algo que nadie puede hacer por ti: soñar tu vida.

Podrán aconsejarte, criticarte, aplaudirte, dudarte, acompañarte. Pero llegará un momento en el que tendrás que decidir si quieres vivir la vida que otros consideran razonable… o la que tú sabes que viniste a construir. Y esa decisión da miedo. Muchísimo. Porque soñar en grande nunca garantiza el éxito, solo garantiza una cosa: que tendrás que convertirte en una persona diferente para sostener ese sueño.

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Y quizá el verdadero propósito de los sueños no sea llevarte a un lugar, sino transformarte durante el camino. Mira hacia atrás y date cuenta de que algunas cosas que hoy haces con naturalidad alguna vez también te dieron miedo, como hablar en público, empezar un trabajo, terminar una relación o cambiarte de ciudad. Ahí te das cuenta de que el miedo nunca fue una señal para detenerte. Era simplemente el precio de entrar en un territorio nuevo. Entonces, ¿por qué sigues esperando a dejar de sentir miedo para empezar?

No naciste para demostrarle al mundo que eres capaz. Lo hiciste para descubrirlo tú mismo. Y, cuando llegue ese día, espero que puedas sonreír al pensar que todo empezó con una decisión aparentemente pequeña: la decisión de dejar de negociar contigo misma.

* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial.