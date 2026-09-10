Dekko reapareció en redes tras confirmar la muerte de su hijo: “No se entiende”

Esta semana, Daniel Esquiaqui Lecompte, mejor conocido en la industria musical como Dekko, anunció a través de sus redes sociales la muerte de su segundo hijo Gianluca, quien tenía cuatro días de nacido. El artista le dedicó al bebé unas emotivas palabras y expresó su tristeza con la noticia. Asimismo, su pareja, Natalia Angulo también se pronunció en redes.

¿Qué dijo Dekko tras la muerte de su hijo?

Después de unos días de silencio, el artista reapareció en su cuenta de Instagram donde tiene 2,1 millones de seguidores. A través de un video publicado en sus historias, dijo: “Quiero darle gracias a todos por sus mensajes, De verdad me he dado cuenta que no soy el único, el primero ni el último que le ha pasado eso”.

Enseguida, reconoció que después de unos días de reflexión, entendió que su vida debe continuar, pese a la ausencia de su pequeño: “He encontrado palabras de gente que ya ha vivido esto y es cierto, no hay que enfocarse en buscar culpables en nada, ni tener rabia con Dios porque Él es el que sabe por qué pasan estas cosas, se hizo su voluntad, así fue y Él tendrá sus razones. Tampoco hemos buscado culpables, porque haga lo que haga, él ya no va a regresar y ya uno simplemente le toca seguir adelante, más nada”.

Por otro lado, el barranquillero aseguró que, además de la muerte de su hijo, este año también ha tenido que enfrentar otra serie de inconvenientes en su vida profesional: “Yo decía: ‘bueno, este ha sido mi peor año en la música y eso porque no he podido sacar nada, estaba aguantado y todo’». Sin embargo, reconoció que, aun con todas esas dificultades, trata de ver lo bueno: “hasta mi peor momento es bueno y le doy gracias a Dios porque así no estén yendo las cosas bien en la música, en lo que hago, pues en lo personal me siento completo y siempre he seguido haciendo música. Voy a esperar el momento para regresar y para regresar con toda. Ya se estaban desatando los nudos y pasa esto y no se entiende ni sé cuántos golpes pueda aguantar uno, pero toca aguantarlos”.

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Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes expresándole su apoyo en este complejo momento que enfrenta: “fuerzas muchas fuerzas hermanito”, “están en mis oraciones”, “no existen palabras suficientes para acompañar un dolor tan grande como el que hoy atraviesas”, “de todo corazón deseo que encuentren mucha fortaleza y sabiduría para ti y para toda tu familia”, “Dios los llene de mucha fuerza. Tienes un ángel en el cielo”, “ni imaginar lo que debes sentir pero Dios es el refugio”.

¿Quién es la pareja de Dekko?

Dekko sostiene una relación sentimental con Natalia Angulo, quien ha mantenido un perfil más reservado que el cantante, aunque tiene presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal y familiar. Antes de convertirse en pareja de Dekko, era una de sus mejores amigas, según han contado diferentes medios.

En marzo de 2025, hicieron oficial su relación y, para celebrar, se casaron en una ceremonia íntima ese mismo mes. Luego, en septiembre de 2025, dieron la bienvenida a su primogénita Pierina.