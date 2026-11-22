Anoche, en el Vive Claro, la que iba a ser una noche de música y de encuentro de Anuel con sus seguidores, en su única presentación en Colombia, en medio de ‘Anuel AA Real Hasta La Muerte’, el tour previo al lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, se convirtió en un mar de gritos de protesta de los asistentes, mientras algunos esperaban, guardando la esperanza de una nueva salida del artista, otros, ya asumiendo la realidad del final intempestivo del concierto, comenzaron a lanzar sillas y todo tipo de objetos al escenario.

#Bogotá | Así terminó el concierto de Anuel AA en el Vive Claro: entre reclamos, desórdenes y la indignación de los asistentes por el retraso de varias horas y la corta presentación del artista. Hasta el momento, ni el cantante ni los organizadores se han pronunciado oficialmente… pic.twitter.com/WTTWPUqHGu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 22, 2026

¿Por qué Anuel llegó tarde? esto se sabe

Al mismo tiempo, en redes sociales comenzaron las reacciones al desafortunado suceso. “Papelón de Anuel en el Vive Claro, los promotores tenían armado invitados y todo lo que había pedido para su show, pero al señor le dio por coger su vuelo tarde y llegar a las 10:40 a Bogotá…y después se fe de rumba mientras sus fans protestaban con justa causa, ya tenemos ganador a peor concierto del año”, escribió el creador de contenido @Juajo_guerrero.

Papelón de Anuel en el Vive Claro, los promotores tenían armado invitados y todo lo que había pedido para su show, pero al señor le dio por coger su vuelo tarde y llegar a las 10:40 a Bogotá… y después se fue de rumba mientras sus fans protestaban con justa causa, ya tenemos… — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 22, 2026

Otros internautas fueron más fuertes con sus publicaciones, tal es el caso del periodista Julio Correal, hombre de radio y experto en música y conciertos, quien escribió en X: “Mira@Anuel_2bleA los empresarios colombianos son serios traen show de calidad que le cumplen a su público pero como tú eres un mediocre crees que puedes venir acá y hacer lo q se te de la gana…dejen de apoyar a esos artistas!! El que Es y no deja de ser!! Anuel robo a su público!! Puñeta!!

Mira @Anuel_2bleA los empresarios colombianos son serios traen show de calidad que le cumplen a su público pero como tú eres un mediocre crees que puedes venir acá y hacer lo q se te da la gana ….dejen de apoyar a esos artistas !! El que Es Es y no deja de ser !! Anuel robo a su… — julio correal (@jucorreal) November 22, 2026

Al cierre de esta nota se espera el comunicado oficial de los encargados del evento. Hay que recordar que el show e Anuel en Medellín, que se llevaría a cabo el 22 de noviembre fue cancelado por ajustes de agenda.