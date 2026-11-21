El cantante argentino Cristian ‘Pity‘ Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Buenos Aires. La decisión se conoció este viernes 20 de noviembre, luego de un proceso judicial que se extendió durante más de ocho años.

El fallo fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que encontró al músico responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. La Fiscalía, representada por Sandro Abraldes, había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella pidió 11 años y dos meses.

La condena establece que ‘Pity’ Álvarez deberá cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con vigilancia electrónica, una vez termine la internación involuntaria que cumple en una clínica psiquiátrica. Según lo dispuesto por la Justicia, mientras se mantenga esa medida de internación no será trasladado a una cárcel. El tribunal también ordenó que se informe un domicilio y una persona de referencia para hacer efectiva la detención domiciliaria.

Durante sus últimas palabras ante el tribunal, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se refirió a su situación personal y a lo que vivía antes del homicidio. "Di una declaración amplia de lo que había pasado. Empecé un poco antes del hecho para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal", manifestó desde la clínica en la que permanece internado. Después decidió no conectarse para escuchar la lectura del veredicto.

El caso por el que fue condenado Pity Álvarez

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, ubicado en Villa Lugano, Buenos Aires. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Álvarez y Cristian Díaz, de 36 años, comenzaron una discusión frente a la entrada de una de las torres del conjunto residencial.

La investigación estableció que el conflicto entre ambos tenía antecedentes. Según la acusación, meses antes habían compartido un viaje en el que Díaz trasladó al músico en un vehículo de transporte privado hasta la Villa 1-11-14. En ese recorrido, ‘Pity’ Álvarez aseguró que le habían robado algunas pertenencias de una mochila y responsabilizó a Díaz por lo sucedido. Desde entonces, la relación entre los dos quedó marcada por ese enfrentamiento.

La discusión del 12 de julio terminó en un ataque con arma de fuego. Según la reconstrucción fiscal, el cantante sacó una pistola calibre 25 que llevaba en el bolsillo de su chaqueta y disparó contra Díaz en la cabeza. Cuando el hombre cayó al suelo, efectuó otros tres disparos hacia la misma zona. Los peritajes determinaron que los impactos se produjeron a corta distancia y que la víctima murió por las heridas ocasionadas por los proyectiles.

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Después del homicidio, el intérprete abandonó el lugar y tiró el arma en una alcantarilla. Al día siguiente, el 13 de julio, se presentó en una comisaría de Villa Lugano. En ese momento, ante los medios de comunicación, reconoció su participación en el crimen y pronunció una frase que tuvo amplia repercusión: "Lo maté porque era él o yo".

Durante el juicio, la defensa sostuvo que el músico actuó en legítima defensa y solicitó su absolución. Sin embargo, la Fiscalía descartó esa hipótesis y argumentó que las pruebas y los testimonios demostraban que el cantante comprendía la naturaleza de sus actos. El tribunal finalmente lo condenó por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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¿Quién era Cristian Maximiliano Díaz, la víctima del homicidio?

Cristian Maximiliano Díaz tenía 36 años cuando fue asesinado en julio de 2018. Era vecino del barrio Samoré, en Villa Lugano, y conocía a ‘Pity’ Álvarez antes del enfrentamiento que terminó con su muerte.

Su nombre apareció durante años en las noticias asociado al proceso judicial contra el músico, pero también tuvo presencia en las audiencias a través de los testimonios de sus familiares y allegados. Entre las personas que siguieron el juicio estuvo su hija Micaela, quien también estuvo presente durante la lectura de la sentencia.

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La Fiscalía incorporó al debate las declaraciones de dos testigos presenciales: la entonces pareja de Álvarez y un amigo de Díaz. Este último describió cómo aumentó la tensión durante la discusión y señaló que la víctima no llevaba un arma.

El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos de la escena musical argentina por la identidad del acusado y las sucesivas postergaciones del juicio. Ocho años después del homicidio, la sentencia estableció la responsabilidad penal de Pity Álvarez y fijó en 12 años la pena que deberá cumplir por la muerte de Cristian Díaz.

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