El escalofriante crimen de la famosa actriz Rebecca Schaeffer. Tenía 21 años

El 18 de julio de 1989 un crimen commovió al mundo hollywoodense. La actriz en ascenso Rebecca Schaeffer, quien estaba a punto de audicionar para la película ‘El padrino III’ de Francis Ford Coppola, fue asesinada en la entrada de su edificio en Los Ángeles.

La actriz que ya era muy popular gracias a series como ‘My Sister Sam’, tenía 21 años e ignoraba que su atacante Robert John Bardo la había buscado en varias oportunidades en el estudio de Warner Bros, también le había escrito varias cartas mostrándole su admiración, misma que se convirtió en obsesión.

Bardo tenía 19 años y había dejado su natal Tucson, Arizona para enfocarse en buscar a la actriz que había sido también modelo e la casa Elite y había estado en pasaleras internacionales.

Robert John Bardo contrató un detective para hallar a Rebecca Schaeffer

Como al llegar a California Bardo no pudo hallar manera de encontrar la dirección de la actriz y tampoco pudo verla cuando fue al estudio, contrató un detective privado que se la consiguió. En aquel tiempo, los domicilios de las personas en ese estado estaban disponibles en la información de los archivos de la oficina que otorgaba la licencia de conducción.

Paradójicamente, cuando Rebecca Schaeffer llegó a vivir en Los Ángeles tuvo de compañera de apartamento a su colega de set llamada Paw Dawber, quien le encargó proteger los datos como su domicilio, ya que anteriormente había sido asechada por un acosador.

Posterior al asesinato, se supo que durante dos años Bardo alimentó su obsesión. Meses antes, llegó al estudio con un ramo de flores y un osito de peluche. El personal de seguridad no le permitió ingresar a pesar de que insistió y volvió más tarde. Se veía molesto, indicaron los testigos.

La admiración de Bardo se transformó en rabia cuando en 1989 apareció en la comedia "Escenas de la lucha de clases en Beverly Hills" , y protagonizaba una escena de amor.

Con la información de su domicilio, obtenida por el detective privado, Bardo llegó en bus muy cerca del apartamento de la actriz con una escopeta.

El 18 de julio de 1989, en la mañana, la actriz de 21 años Rebecca Schaeffer esperaba que un mensajero llegara con el guion de ‘El Padrino III’, ya que se perfilaba para estar en esa pelpicula en el rol de Mary y presentaría esa audición.

En ese momento, Bardo golpeó la puerta, Schaeffer pensando que era el mensajero bajó a la puerta principal y vio a Bardo. Hablaron y Bardo le mostró a Schaeffer la foto firmada que le había enviado, la actriz le dijo a Bardo que debía dejarlo pues tenía una entrevista, se refría a su encuento con Ford Coppola.

Bardo estuvo los siguientes minutos en un restaurante cercano y finalmente decidió regresar.

Estaba enojado, volvió a golpear y Schaeffer abrió la puerta de nuevo.

Bardo diría luego que la actriz fue grosera porque él le estaba haciendo perder el tiempo, enfurecido le dijo Schaeffer que había olvidado darle algo, sacó su arma y le disparó en el pecho. La actriz se desplomó, en la entrada repitiendo ‘¿Por qué?’ una y otra vez, Bardo huyó. Jenny O’Hara, también actriz de “Mi hermana Sam “, llegó pronto y la acompañó hasta que llegó la ambulancia. En el hospital fue declarada muerta.

La captura de Bardo se produjo pronto cuando fue hallado deambulando en Tucson. Antes de matar a la actriz había sido capturado en tres ocasiones por alteración del orden público y violencia doméstica y condenado a un programa de terapia, al que nunca se inscribió.

El crimen que cambió la ley de acoso

Si bien la muerte de Rebecca conmocionó a Hollywood el juicio contra su homicida, que duró dos años, fue de alguna manera opacado por el caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez quienes asesinaron a sus padres el 20 de agosto de 1989, convirtiéndose en un asunto muy mediático.

El caso de la actriz puso sobre la mesa la gravedad de que als direcciones de las personas estén expuestas y puedan ser pedidas por cualquier persona. Este homicidio fue clave para que ese mismo años la policía de Los Ángeles creara la Unidad de Gestión de Amenazas y se tomaran muy en serio los delitos relacionados con el acoso, que actualmente tiene leyes para combatirlo en todos los estados estadounidenses.

Ya nadie puede acceder a la información en los archivos según la Ley de Protección de la Privacidad del Conductor de 1994. “El cambio de leyes después del asesinato de Rebecca fue en cierto sentido reconfortante”, dijo el padre de Schaeffer, Benson, al periodístico 20/20.

Sobre Bardo, quien fue condenado a cadena perpetua por el crimen a pesar de que en un punto se quiso exponer que padecía de enfermedades mentales, permanece en la Prisión Estatal de Avenal, California.

Ahora, con 55 años, Bardo parece arrepentido, hace unos años declaró a ABC News que acepta la “plena responsabilidad” por lo que hizo, argumentando que en esa época era “muy negativo” y que culpaba a otros por lo que le sucedía.

“Me doy cuenta de lo que he hecho y siento una culpa tremenda”, dijo sobre haberle quitado la vida a la actriz que planeaba conocer a Francis Ford Coppola el día que fue asesinada.

