El exreportero de ‘Noticias Caracol’ que cambió los medios por la música

Carlos Cerón siempre tuvo claro que la música era su mayor pasión. Mucho antes de aparecer frente a las cámaras de televisión ya interpretaba canciones, escribía letras y soñaba con dedicarse de lleno a este arte. Sin embargo, la vida lo llevó primero por otro camino: el del periodismo. Su paso por Noticias Caracol, donde se desempeñó como reportero en su natal Cauca, lo hizo un rostro familiar para la audiencia colombiana.

Durante varios años trabajó como corresponsal y esa experiencia lo formó como comunicador, y le permitió acercarse a las historias de la gente. No obstante, detrás del micrófono de reportero seguía latiendo la voz del cantante, que nunca dejó de lado su faceta artística.

La historia de Arce, el exreportero de ‘Noticias Caracol’ que también es cantante

Aunque la audiencia lo conoció primero como periodista, Arce (como se le conoce artísticamente) llevaba tiempo construyendo un camino en la música. Sus composiciones y presentaciones, inicialmente en círculos más reducidos, fueron consolidando su estilo. Su propuesta se mueve en la cumbia y la música popular, géneros en los que encontró un espacio para contar experiencias propias y, al mismo tiempo, transmitir emociones cercanas al público.

La visibilidad que alcanzó en la televisión, paradójicamente, le abrió una ventana adicional para mostrar ese talento que ya venía cultivando. En los últimos meses, su nombre comenzó a sonar con más fuerza en el ámbito musical, gracias a colaboraciones y presentaciones que lo han puesto en el radar de quienes siguen la escena popular en Colombia.

Cada interpretación combina ritmos bailables con letras que reflejan vivencias reales. “El periodismo me enseñó a ver la vida con otros ojos, pero la música siempre fue mi sueño. Hoy siento que tengo la oportunidad de conectar con la gente de una forma distinta”, ha señalado el artista.

En cuanto al futuro, Arce prepara lanzamientos que refuerzan su identidad musical. Su meta es recorrer distintos escenarios del país, consolidarse en el género y demostrar que su voz tiene un lugar dentro de la música popular y tropical.

Dejó los noticieros, pero no dejó de contar historias. Ahora lo hace con canciones que, más allá del entretenimiento, buscan transmitir verdad y emoción. Con este giro, el exreportero caucano confirma que su nombre ya no solo se recordará por su trabajo en televisión, sino también por una carrera artística que empieza a tomar fuerza.