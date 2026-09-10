Ella es la ex presentadora de ‘Noticias Caracol’ que cantará en el Festival Cordillera 2026

El Festival Cordillera está a pocas horas de comenzar su quinta edición en Bogotá. El encuentro musical se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar y reunirá a más de 30 artistas de diferentes generaciones y géneros. Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Sean Paul, Beéle, Andrés Cepeda, Kany García y Grupo Niche son algunos de los nombres que hacen parte de la programación.

Entre las agrupaciones que harán parte de esta celebración de la música latinoamericana también está Flor de Lava, colectivo femenino del que hace parte una antigua presentadora de ‘Noticias Caracol‘ que hace seis años tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera: apartarse de las cámaras para dedicarse de lleno a la música.

De ‘Noticias Caracol’ al Festival Cordillera 2026

Se trata de María McCausland, cantautora y periodista barranquillera que nació el 30 de noviembre de 1992 y actualmente tiene 33 años. Su historia profesional ha estado marcada por dos caminos que durante varios años avanzaron de manera paralela: el periodismo y la música.

Es hija del cirujano Rafael Ignacio McCausland Noguera y de la comunicadora social, periodista y escritora Gloria Lucía Echeverry Lacouture. También es sobrina del recordado periodista y cronista barranquillero Ernesto McCausland, y hermana de Isabella McCausland, quien en los últimos meses se incorporó al equipo de ‘Impresentables‘, el programa matutino de LOS40 Colombia.

Desde muy joven, María McCausland estuvo vinculada con las artes. En 2012, cuando tenía 19 años, se trasladó a Bogotá para estudiar Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana. Durante su formación universitaria también tomó clases de canto, guitarra y batería, mientras comenzaba a construir su carrera como cantante.

Su formación académica la llevó posteriormente a ‘Noticias Caracol’, donde trabajó como periodista y presentadora de entretenimiento. Allí tuvo la oportunidad de entrevistar y cubrir acontecimientos relacionados con artistas nacionales e internacionales, una experiencia que le permitió estar cerca de la industria musical desde el otro lado de las cámaras.

Sin embargo, en 2020 decidió cerrar ese capítulo. Después de varios años en televisión, optó por dejar su trabajo estable para apostarle completamente a su faceta como cantautora. La decisión implicó asumir los riesgos de comenzar nuevamente en una industria en la que ya había trabajado, pero ahora como protagonista.

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Desde entonces, María McCausland ha consolidado una carrera musical que incluye el EP ‘Fragmentada‘, publicado en 2024, y canciones como ‘Ya ni eres mi vecino’, ‘Me permití llorar’ y ‘Ganamos los dos’. Su propuesta también encontró un espacio colectivo en Flor de Lava, grupo integrado por seis artistas colombianas.

La agrupación ha sido una pieza importante en su evolución artística y en la conexión de María con sus raíces caribeñas. Ese proceso también se refleja en su más reciente trabajo como solista: ‘La Bruja‘, su primer álbum de estudio, publicado en mayo de 2026 y compuesto por ocho canciones.

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El encuentro de María McCausland con el público bogotano tendrá lugar el domingo 13 de septiembre. Ese día, Flor de Lava subirá al escenario Cocuy del Festival Cordillera entre las 3:15 y las 4:00 de la tarde, en una jornada que también contará con las presentaciones de artistas como Jarabe de Palo, Bonka, Diamante Eléctrico y Los Amigos Invisibles.

Ella es María McCausland, una de las integrantes de Flor de Lava. Foto: Nathalie Donado

Una historia con Justin Bieber

Antes de convertirse en cantante, María también protagonizó algunas experiencias particulares durante su etapa como periodista de entretenimiento. Una de ellas tuvo como protagonista a Justin Bieber, quien visitó Bogotá en 2013.

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En una reciente entrevista con ‘Impresentables’ de LOS40 Colombia, la artista recordó que después del concierto del canadiense consiguió el número de una persona que podía llevarla al after del cantante. McCausland contó que llegó al lugar junto con una amiga y allí coincidió con parte del equipo de Bieber, sus bailarinas y otras personas cercanas al artista.

La historia, sin embargo, no terminó como esperaba. Después de la fiesta, el grupo se dirigió al hotel donde se hospedaba Justin Bieber para continuar la celebración, pero en la entrada les solicitaron sus documentos para firmar un acuerdo de confidencialidad. Como la amiga de María no llevaba su cédula, ambas terminaron quedándose por fuera.

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