Emotivas palabras de Juanes en Premios lo Nuestro: “Nunca es tarde para aprender a amar”

En los Premios Lo Nuestro 2026 se vivieron muchos momentos emotivos, uno de ellos protagonizado por Juanes, quien, en esta, la versión número 38, recibió el Premio a la trayectoria.

El paisa de 53 años recibió el galardón de manos de Morat, la banda que declaró que el intérprete de “Es por ti” era su inspiración. Hay que recordar que el músico antioqueño y los bogotanos se unieron en los temas “Besos en guerra” y “506”.

¿Qué dijo Juanes?

Juanes recibió premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Sus palabras emocionaron al público. Fotografía por: Cortesía Mario Alzate

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, Juanes, lleva más de 30 años de trayectoria, que inició en Ekhymosis a finales de los 80. Luego decidió lanzarse en solitario, y con “Fíjate bien”, trabajo musical de octubre del 2000, marcó un momento decisivo en su carrera. Al recibir el galardón, el cantautor puso de relieve el mensaje que lo hizo famoso en los Grammy Latinos del 2003. Esta noche también llevó una camiseta que decía “Se habla en español” y pronunció un discurso en el que recorrió su vida y habló de sus sueños. “Cuando yo tenía nueve años, estaba en mi casa, estaba sentado tocando la guitarra y sentí una epifanía hermosa: ese mensaje dedicarse a la música, que esto es lo tuyo. Han pasado muchos años. Hoy tengo 53 años, la música me ha dado tantas alegrías y también me ha dado tantas lágrimas verdaderas, porque vivo con pasión. Cada momento me ha ayudado a entenderme, a encontrarme, me ha permitido lo más importante, que es conocerlos a ustedes, a todos los fans alrededor del mundo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad tan hermosa”.

Con su lenguaje familiar, el artista, que acaba de anunciar su gira y también el lanzamiento de “JuanesTeban”, su nuevo trabajo discográfico (será el 5 de marzo a medianoche), habló de la importancia de los sentimientos. “cuando el mundo nos duele a todos, que bueno que no seamos indiferentes, que nos escuchemos, que nos observemos, empaticemos. Nunca es tarde para aprender a amar; cada día es una nueva oportunidad hermosa para aprender a amar, muchachos”.

Juanes dedicó el premio a su familia

El artista, un hombre de afectos profundos, tuvo palabras cargadas de sentimiento para los suyos, “porque uno no llega solo hasta por acá, muchachos”. El cantante, casado con Karen Martínez, recordó a los de su casa. “Quiero dedicarlo a mi Colombia, que amo con el corazón, a mi familia adorada que está por aquí: Cecilia, Paloma, Dante y Luna, mis amores de la vida, mis alas, mis ojos, mi fuerza. Todo, gracias de verdad, a ustedes”.

Y por último, un consejo y una reflexión relacionadas con la música y la relevancia de la creatividad. “Trabajemos en equipo y aprendamos a tocar un instrumento, por favor…no importa que edad tengas”. Su reflexión tuvo que ver con un tema que preocupa a muchos: la inteligencia artificial: “Nosotros tenemos inteligencia sentimental y humana. ¡Pilas ahí con eso!”.

