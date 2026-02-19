Juanes confirma gira mundial. Fechas y ciudades del tour 2026

Juanes, el artista que a lo largo de su carrera ha sido ganador 29 premios Grammy y Latin Grammy, recientemente reconocido por Billboard como “El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI” y quien recibirá el “Premio Lo Nuestro a la Trayectoria” este 19 de febrero en la ceremonia anual de esos galardones, confirmó que saldrá de gira de conciertos por el mundo.

El cantante de ‘La camisa negra’ ha llamado ‘Juanes World Tour 2026’ a los más de 50 conciertos que dará en escenarios de América y Europa.

Adicionalmente, el artista antioqueño también lanzará su próximo álbum, ‘JuanesTeban’, coproducido por Nico Cotton y el propio Juanes. El nuevo trabajo saldrá el próximo 5 de marzo a medianoche.

Fechas y ciudades de la gira de Juanes en el 2026

Según la información oficial ‘Juanes World Tour 2026’ incluirá más de 50 shows en distintos escenarios del mundo.

Los primeros recítales los dará en el Festival Viña del Mar este 25 de febrero y el 1 de marzo cantará en el Movistar Arena de Madrid, España, donde ya se encuentran agotadas todas las localidades. Juanes también se presentará en Festival Vive Latino 2026, en Zaragoza, el 14 de marzo.

Juanes planea varias presentaciones en distintas ciudades de México. Estará entre el 11 y el 14 de marzo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí. El 21 de marzo sus fans podrán cantar con él en San José de Costa Rica.

Así mismo, cantará en Bruselas, Bélgica, el 12 de Julio y el 16 en Berlín, Alemania; el 20 lo hará en Londres, y el 21, en Paris.

El 3 de septiembre comenzará sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá. Ese día se presentará en Orlando, Florida.

El 22 de octubre culminará sus shows en Norteamérica cuando se presente en San Diego, California.

Cerrará su gira en Bogotá. Ese día se presentará en el Movistar Arena.

La Organización del artista ha anticipado que Juanes World Tour 2026 “contará con una propuesta musical y visual renovada, diseñada para profundizar en el concepto de dualidad que define tanto las canciones como la estética de ‘JuanesTeban’”.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí