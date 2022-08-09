Ex esposa de Luis Alberto Posada habló sobre dinero que recibió. “Me correspondía”

La vida personal del cantante de música popular Luis Alberto Posada volvió a ser noticia luego de que su exesposa, Katalina Posada —también conocida en algunos medios como Catalina Iglesias—, rompiera el silencio sobre el acuerdo económico que selló su divorcio.

En declaraciones recientes, Katalina confirmó que, como parte de la liquidación de la sociedad conyugal, se acordó que ella recibiría el 80% de los bienes muebles e inmuebles que construyeron durante el matrimonio, mientras que el artista se quedó con el 20 % restante. El acuerdo, según explicó, fue completamente consensuado y se realizó de manera amistosa, algo que también ha confirmado el abogado del intérprete de “La última noche”.

La exesposa aprovechó para responder a las críticas que ha recibido en redes sociales, donde algunos usuarios la han señalado de haberse “quedado con todo” del patrimonio del cantante. “Sabes que yo no le saqué nada a nadie, fue algo que me correspondía por el tiempo vivido y porque yo también hice parte de su equipo de trabajo”, declaró a medios como Q’hubo Medellín.

En la misma conversación, Katalina recordó que durante su relación no solo compartieron una vida en pareja, sino también proyectos profesionales, lo que la llevó a acompañar y apoyar la carrera de Posada por varios años.

Aunque ya no existe un vínculo amoroso, la exesposa aseguró que le guarda respeto y que lo más valioso que le dejó esa etapa de su vida fueron sus cuatro hijos. “Él fue el amor de mi vida en su momento, y de esa relación me queda lo más importante: la familia”, señaló.

Luis Alberto Posada, por su parte, no ha emitido declaraciones recientes sobre el tema, pero en entrevistas anteriores ha reconocido que el acuerdo económico fue parte de un proceso de mutuo entendimiento. A sus 69 años, el cantante continúa activo en la música, mientras que Katalina se mantiene alejada de la escena pública, apareciendo ocasionalmente para aclarar rumores o hablar de su vida personal.

Este episodio se suma a la larga historia de vida y carrera de uno de los artistas más queridos del género popular en Colombia, quien ha sabido sobrellevar tanto el éxito en los escenarios como las pruebas personales fuera de ellos.