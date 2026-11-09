Fabio Rubiano: ¿Por qué se ha alejado de la televisión y cuál es su última creación?

Aunque ‘El pabellón del oído’ no es una obra biográfica, se nutre de historias reales y vivencias de muchas familias, incluida la del actor y director Fabio Rubiano, quien en conversación con Vea de El Espectador explicó por qué decidió explorar y reflexionar en una obra sobre las relaciones de las personas que conviven bajo el mismo techo durante décadas en un círculo de amor, que puede incluir rencor, agresión y manipulaciones, una situación tan fuerte como cotidiana.

Desde el 2021 Rubiano ha hecho tres intentos de terminar su maestría en Dirección de Teatro de la Universidad del Valle. Espera conseguirlo en breve.

‘El pabellón del oído’ es su tesis de grado. La pieza teatral fue nombrada de esa manera porque “se refiere a la sordera ‘selectiva’ que una madre de 90 años puede tener cuando convive con su hija de 60”. Con ella procura responder a un interrogante claro: “¿Qué sucede cuando dos personas conviven ininterrumpidamente por 60 años?”.

A Rubiano le gusta abordar temas coyunturales desde el arte y ponerlos a consideración del espectador. Lo ha hecho en montajes anteriores, en el teatro Petra.

Pese a que tiene elementos personales, se apresura a clarificar que ‘El pabellón del oído’ no es autobiográfica. “Aunque sí parto de historias que suceden en familias, que puede ser la mía o la de gente que yo conozco (…) una tía que se quedó a vivir con la abuela, un hermano que se quedó a vivir con la mamá, una hija que se quedó a vivir con su mamá y son esas historias de aquellas hijas o hijos que entregaron su vida a cuidar a la mamá y no hicieron su vida y eso genera una serie de situaciones que son cómicas, pero también son, a veces crueles”.

En su apuesta decidió que incluir elemento de comedia le vendría bien: “es un drama y que puede ser una verdadera tragedia (…) Es una decisión, y por eso es una pieza contradictoria, porque hay gente que dice ‘me dio risa’; pero también dicen ‘me dio como angustia’. Otros dicen ‘es muy cruel’, y algunos comentan ‘es una comedia, me reí como un loco’”. Por lo que refiere Rubiano, nadie sale sin haber sido atravesado por alguna emoción.

Fabio Rubiano: entre lo trágico y lo cómico

“Creo que la tragedia con distancia se vuelve comedia, aunque no es completamente una comedia, aunque tiene muchos momentos de humor. Por ejemplo, en el inicio de la obra, la hija le dice ‘mamá, necesito que decidamos qué vamos a hacer con tu cadáver cuando te mueras, si quieres entierro, o cremación’. Entonces ahí ya la gente empieza a reírse y sobre todo cuando la mamá le responde: ‘te puedes morir tú primero, mi amor’”.

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En escena, llena de frases inesperadas y algunas irónicas, Rubiano quiso visibilizar la situación de un par de mujeres que no se han separado “ni un solo día de su vida y en realidad se aman”, pero como ocurre con las dicotomías del ser humano, es un sentimiento atravesado por otro u otros que pueden ser completamente opuestos.

“Hay como un círculo de amor, hay una gran protección de amor, una cúpula de amor entre ellas dos, pero adentro de esa cúpula puede suceder de todo: puede existir odios, agresiones, manipulaciones, culpas indirectas, humillaciones, amenazas. Exactamente lo que sucede en una convivencia de tantos años y más si uno, si aquella persona con la que uno convive es la mamá. Podemos pasar de que le dice ‘boba, estúpida’ a ‘ten cuidado, princesa’”.

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La contundencia de la creación lleva a que Fabio escuche al final de cada función, palabras de solidaridad de los espectadores que creen que todo está inspirado en su caso personal.

“Me dicen: ‘su niñez debió ser dura’. Y yo les digo ‘no, y fue normal, hasta aburrida, pero normal’ (…)Y no hay intención de hacer una obra biográfica”, recalca. Puntualiza, además, que en su casa no conoció frases como las que pronuncia su personaje más adulto: “mi mamá nunca fue tan cruel”, pero sabe de muchas que sí lo fueron.

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El dramaturgo cree que de repente en un futuro lo pueda hacer, pero sabe que no sería en este formato. “Sería bueno contar, pero es que eso se acerca de pronto un poco más al ‘stand up’, que no es mi fuerte”.

Sobre su propia madre

Cuando piensa en la vejez de sus padres, quienes ya no están, tiene que mencionar que esta fue “planeada”, si así se puede decir, y llena de bastante humor.

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“Nosotros con mi hermana decidimos, porque nuestros padres eran muy mayores, que los últimos años de nuestros papás iban a ser los mejores del mundo, y así lo hicimos. Les dimos los mejores médicos, las mejores vacaciones, la mejor comida, los mejores mercados y los últimos años de nuestros papás fueron fantásticos. Y eso estaba atravesado por mucho humor, porque mis papás tenían muy buen humor. Entonces mi mamá a los 95 años uno le decía ‘bueno, mamá, ya último cumpleaños, ¿no?”

Y es que Fabio quien se toma muy en serio su trabajo creativo de ficción, y añadir comedia cuando cree que al relato lo puede enriquecer, también le respondía a su madre con humor. Ella le reclamó por no haberle dado un nieto. “¿Para qué?” recuerda que le respondía.

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Los otros seis hermanos del actor sí tuvieron descendencia. Él y su hermana prefirieron el otro camino. “Mi hermana y yo éramos solteros, no nos casamos, entonces los otros ya tenían sus familias, hijos, tenían sus propios infiernos, entonces nosotros como fuimos los más inteligentes, entonces no se casaron, cuidamos a nuestros padres y no tuvimos hijo”, dice con humor.

Luego de recibir su maestría tiene planes de seguir preparándose. “Esta es una profesión en la que uno nunca deja de aprender. Bueno, creo que todas. Creo que un arquitecto, ingeniero, un médico, tiene que estar todos los días actualizándose”. Su meta en ese sentido es un doctorado. Aún no tiene claro si será en Dramaturgia o en Teatro Clásico, pero sabe que es su siguiente paso académico.

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Con toda intención, su interpretación de personajes para la pantalla chica ha mermado con los años. El actor ha preferido el teatro, donde actúa, escribe y dirige. “Y sigo haciendo televisión, dirigiendo. Dirigí el año pasado una serie en Netflix, una que se llama ‘Cómo perderlo todo’, a partir de la novela de Ricardo Silva”.

Adicionalmente, pronto empieza otro proyecto para plataforma que también liderará.