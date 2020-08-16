17 años sin Fanny Mikey: su legado en el arte y la cultura del país

Fanny Elisa Mikey Orlanszky nació en Buenos Aires, Argentina en una familia de judíos lituanos. Desde muy joven, su padre, un estricto comerciante, imaginó una vida convencional para ella que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Pero Fanny ya estaba escuchando el llamado de las artes. Desafiando los deseos de su familia, se rebeló temprano: con solo 16 años, dejó su casa y llegó a Colombia en 1958 donde se dedicó a la actuación y la promoción de los grupos de teatro.

El Teatro Experimental de Cali fue el lugar donde se sumergió en el teatro comprometido y colaboró con grandes figuras como Enrique Buenaventura. Allí comenzó a ver el teatro no solo como una forma de arte, sino como una herramienta poderosa para el cambio social. Fue en este periodo que se hizo evidente por primera vez su habilidad para liderar y transformar. No solo actuaba: también dirigía, producía, organizaba y soñaba. Su espíritu era el de una verdadera pionera, y su energía contagiosa pronto la llevó a Bogotá.

Fanny Mikey fue la fundadora del Teatro Nacional

En Bogotá, Fanny se convirtió en una figura clave del teatro colombiano. En 1978, fundó la Fundación Teatro Nacional, una iniciativa cultural que no solo creó espacios físicos como el Teatro Nacional La Castellana, el Teatro Fanny Mikey (anteriormente conocido como Teatro Nacional de la 71) y la Casa del Teatro Nacional, sino que también estableció un sistema para educar al público, apoyar a los artistas y profesionalizar la producción escénica, convirtiéndose en pionera de la gestión cultural.

Produjo más de 60 obras y fue conocida como “La Reina del Teatro”. Dejó su huella en el mundo del entretenimiento colombiano con más de un centenar de actuaciones en teatro como A Fanny lo que es de Fanny, Perfume de arrabal y tango, Lecho nupcial de J. de Hartog, Arrabal y tango, Marido y mujer, entre otras, así como también en cine y televisión. Fanny dedicó casi cincuenta años de su vida a llevar las artes escénicas a un público más amplio.

¿De qué murió Fanny Mikey?

El 16 de agosto del 2008 murió la también creadora del Festival Iberoamericano de Teatro. Había sufrido una recaída por su afección renal que la tenía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Sebastián de Belalcázar, de Cali. En ese momento el Teatro Nacional, el cual ella dirigía, emitió un comunicado: “Vino a Cali a presentar su última obra ‘Perfume de arrabal y Tango’ y esta ciudad que fue su primera estación al llegar a Colombia, la despide. Fanny será siempre la reina del teatro en Colombia, ese lugar lo conquistó con su fe inquebrantable y su pasión por lo que hacía. Su vida fue teatro puro".