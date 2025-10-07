31 Minutos hizo historia con su Tiny Desk: humor, nostalgia y récord de vistas

El fenómeno infantil y musical 31 Minutos conquistó el escenario del Tiny Desk Concerts, la prestigiosa serie producida por NPR Music en Estados Unidos. La presentación, estrenada el 6 de octubre de 2025, forma parte de la edición especial ‘El Tiny’, que celebra el Mes de la Herencia Hispana destacando a artistas latinoamericanos.

El elenco liderado por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y compañía ofreció un espectáculo que combinó música en vivo, sátira y humor, respetando la esencia del programa chileno que marcó a varias generaciones.

El repertorio de 31 Minutos en su Tiny Desk

Durante el concierto, los personajes interpretaron varios de sus temas más recordados, como Mi Equilibrio Espiritual, Bailan sin César, Objeción Denegada, Calurosa Navidad y Mi muñeca me habló, entre otros. El set —instalado en el tradicional escritorio repleto de libros, discos y objetos de colección— recreó el universo visual del noticiero más querido de Latinoamérica, con sus característicos guiños y diálogos espontáneos entre los títeres.

Sin embargo, más allá de la nostalgia, el Tiny Desk de 31 Minutos destacó por su sello social y crítico. Tal como lo ha hecho desde su estreno televisivo en 2003, la agrupación usó el humor como herramienta de reflexión sobre temas como la migración, las diferencias culturales y el rol de los medios. La combinación de música, comedia y discurso latino le dio una identidad única dentro del ciclo de ‘El Tiny’, que este año también incluyó a artistas como Carlos Vives, Lido Pimienta y Fito Páez.

El récord de 31 Minutos en Tiny Desk

El show no tardó en volverse tendencia global. Según reportes de medios chilenos como Cooperativa y La Tercera, el Tiny Desk de 31 Minutos superó el millón de reproducciones en sus primeras 12 horas y alcanzó más de 2,5 millones en un solo día, convirtiéndose en la sesión chilena más vista en la historia del formato.

En redes sociales, millones de usuarios celebraron la aparición del noticiero ficticio más querido del continente, destacando la calidad musical de la banda y el ingenio con que adaptaron su humor al formato estadounidense. Frases como “Tulio Triviño ganó el Tiny Desk” y “31 Minutos representa a toda Latinoamérica” se ubicaron entre las tendencias en X (Twitter) y TikTok.

Dónde ver el Tiny Desk de 31 Minutos

El episodio completo del Tiny Desk de 31 Minutos está disponible en el canal oficial de NPR Music en YouTube, junto a la lista de presentaciones de El Tiny 2025.El show, que dura poco más de 20 minutos, se perfila como una de las piezas más vistas del año dentro del formato, y un hito para la música y la cultura pop latinoamericana.

