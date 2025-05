A Lina Tejeiro le dijeron no. La actriz contó por qué la rechazaron

Lina Tejeiro, la actriz colombiana reconocida por actuar durante cinco años en la serie televisiva Padres e hijos con el personaje de Samantha, y su participación en otras producciones como La hipocondríaca, Los graduados, La ley del corazón y Chichipatos, habló para Caracol TV y La Kalle 96.9 FM sobre varios temas de su vida personal. Los comentarios sobre su cuerpo, su lenguaje del amor y los requisitos que debe tener un hombre para estar con ella.

El humor, la inteligencia emocional y la responsabilidad afectiva son infaltables para ella. Dice que los años y las relaciones pasadas le han enseñado a ponerse como prioridad, y a deconstruir el concepto del amor que tenía en su cabeza. Ya lo físico pasó a un segundo plano, ahora la actriz se fija en cualidades más profundas.“Desde un tiempo para acá he descubierto que el físico ya no es una característica esencial para tener novio”, dijo a La Kalle.

Un amor de diciembre que no llegó a enero

En una entrevista para + Íntimo de Red Mas, Tejeiro revivió un episodio que para ella fue bastante incómodo. A finales de 2024, la actriz conoció a un hombre que cumplía con todos sus requisitos. Exitoso, guapo y buen conversador. Pero las cosas no salieron como ella esperaba, pues el hombre le dejó claro que no quería nada serio. Tejeiro, consiente de que no quería perder el tiempo en un vínculo que no iba para ningún lado, decidió dar un paso al costado y seguir con su vida.

“En diciembre salí con dos hombres guapísimos, éxitos los dos, pero uno de primerazo me dijo que no quería nada serio y yo le dije: ‘chao que estés muy bien, porque yo no quiero perder el tiempo”, dijo en el podcast.

La situación hizo que la actriz valorara la importancia de la honestidad en cualquier vínculo, y agradeció que el hombre, del que no dio detalles, fuera sincero con ella desde el principio.