A Paola Turbay le ofrecieron aspirar a la Presidencia del país. ¿Qué dijo ‘Ana de Nadie’?

A comienzos de la década del 90 una de las figuras más queridas en el entretenimiento colombiano era Paola Turbay. Había sido coronada Señorita Colombia en 1991, en un tiempo donde los reinados paralizaban el país y los medios de comunicación y celebridades se desplazaban hasta La Heroica a cubrir y comentar el Concurso Nacional de Belleza.

Turbay posteriormente fue virreina en el concurso de Miss Universo de 1992. Al entregar la corona, Paola lanzó calendario, aparecía en comerciales de televisión y tenía su propia sección en el noticiero más visto de la época que era ‘QAP Noticias’.

La bogotana, que luego comenzó en la actuación colombiana y más tarde dio el paso a la interpretación en Estados Unidos, donde protagonizó la serie ‘Cane‘, tuvo una charla en Medellín, en la que recordó que su nivel de aceptación entre el público fue tal que recibió la propuesta de ser candidata a la Presidencia en Colombia.

Fue en entrevista con Teleantioquia que se refirió a la situación. En aquel tiempo gobernaba el país César Gaviria Trujillo, quien entregó el poder en 1994, Turbay habría recibido la propuesta entre 1992 y 1993 cuando comenzaban a perfilarse los candidatos. Vale la pena mencionar que el presidente elegido para el periodo entre 1994 y 1998 fue Ernesto Samper.

¿Qué dijo Paola Turbay a propuesta política?



“Esto fue hace 32-33 años, algo así. Esas fueron para elecciones presidenciales donde ganó Samper, hubiera ganado. Hicieron una encuesta y los niveles de popularidad que yo tenía en ese momento… tenía 21 años, y toda la popularidad era gigante”, recordó Turbay.

Luego contó cómo esa la situación en esa época. “Había dos canales de televisión, algunas emisoras de radio, y toda la atención se concentraba ahí. Cuando yo salía al aire, lo veía todo el mundo, y las pocas personas que éramos reconocidas éramos muy populares y con alta aceptación. Hicieron esa encuesta a ver quién tenía ese favoritismo entre la gente al momento de elegir un candidato presidencial, y salió mi nombre, y empezaron a hacer encuestas, en las que yo ganaba en todas”, mencionó.

Fue un grupo de empresarios que le habrían propuesto a Turbay la posibilidad de participar en política, no obstante la exreina se dio cuenta de que les interesaba su imagen, pero serían otros los que harían el trabajo.

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“Ahí fue cuando les dije: ‘Esperen, ¿ustedes me están ofreciendo a mí ser un títere?’. Un títere con un guion, escrito por ellos, pero y yo gano y qué… es un insulto lo que ustedes me están ofreciendo. Pero no, gracias”, puntualizó.

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