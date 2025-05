A Paola Turbay le ofrecieron ser candidata a la presidencia. Esta fue su respuesta

Paola Turbay reveló en una reciente entrevista con The Suso’s Show que en la década de 1990, tras su participación en Miss Universo 1992, un grupo de empresarios le ofreció lanzarse como candidata a la presidencia de Colombia. Según contó, le dijeron que, según sus investigaciones, si ella se postulaba, ganaría las elecciones. “Yo les dije ‘yo sé que yo gano, pero llego a la presidencia ¿y qué hago?’ y me dijeron que ellos me asesoraban". Contó.

Sin embargo, le aclararon que no tendría que preocuparse por la gestión del gobierno, ya que ellos se encargarían de los asesores y la administración. Turbay rechazó la propuesta, considerándola una ofensa y una oferta para convertirla en un “títere”. Para ella, la propuesta fue más un insulto que un alago.

Este episodio refleja cómo su popularidad y carisma en ese momento la convirtieron en una figura política atractiva para ciertos sectores, aunque ella misma no tenía aspiraciones en ese sentido.

Así fue el matrimonio televisado de Paola Turbay

La boda de la exreina con su esposo Alejandro Estrada fue televisada en 1994. En la entrevista con Suso, Turbay habló de lo estresante que fue ese episodio para ambos. “Mi marido casi se muere, no podía del estrés. No le gustan las cámaras y tampoco le gusta la vida pública, pero mi jefe en esa época me había dicho que quería transmitir mi matrimonio, yo dije que estaba de acuerdo”, dijo Turbay, agregando que para ella era un honor que su matrimonio tuviera tanta relevancia, así como el de Lady Di.

Entre risas, recordó que su jefe de ese entonces fue quien le propuso televisar la ceremonia, sin embargo, tiempo después se dio cuenta de que se estaba lucrando gracias a eso. “No habíamos hablado de plata, me parecía normal que transmitieran el matrimonio, pero luego me enteré de que él estaba vendiendo pauta y le dije, ‘¿cómo así que usted está comercializando mi matrimonio? ¿cuánto me va a dar?’ Me preguntó que cuánto quería y yo le respondí que la mitad".