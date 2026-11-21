En el 2010, Stephany Perlaza iba en la mitad de Comunicación Social en la Universidad Santiago de Cali y combinaba el estudio con sus entrenamientos deportivos.

La vallecaucana, que cumplió esta semana un mes como presentadora de ‘Noticias Caracol’ en sus emisiones de fin de semana, practicaba el atletismo de manera profesional. Llevaba ocho años en las pistas y había desarrollado una carrera impecable.

En ese momento, se preparaba para competir en un Mundial de esta disciplina en Canadá, luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en la categoría de 75 metros planos, competencia que tuvo a Venezuela como escenario.

Sin embargo, una antigua molestia física la llevó a someterse a una serie de exámenes. El resultado fue inesperado.

“Iba en quinto semestre de Comunicación Social y llevaba en paralelo ambas carreras, la deportiva y la académica. (…) Sufrí esa lesión en el mejor momento deportivo de mi carrera.

Estaba clasificada a un Mundial Juvenil en Canadá, había hecho la marca en los 100 metros planos, pero ya tenía la molestia en la rodilla izquierda”, recordó en charla con Vea, de El Espectador sobre el momento en que un desgaste del cartílago la obligó a retirarse.

Un sueño olímpico truncado

Aunque había clasificado “no pude asistir debido a la lesión y la falta de recursos económicos para el viaje”, pues en aquel tiempo no existía el Ministerio del Deporte, sino Coldeportes, entidad que solo apoyaba con uniformes.

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Así, su mayor anhelo deportivo quedó truncado: participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “Para la mayoría de deportistas, ir a una olimpiada es el sueño. Los mundiales sí son de carácter internacional, pero no tienen la coyuntura ni la amplitud de los olímpicos. Yo estaba en la mitad de un ciclo olímpico con miras para ir a los de 2012”.

En ese momento, su situación médica hizo urgente un procedimiento. “Me hacen la cirugía, y con los resultados me dan la recomendación de no volver a correr. Pero no conozco el primer deportista que haya hecho caso a la primera, pues es muy difícil.

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Ahí se desmoronaran no solamente los sueños olímpicos, sino también los años deportivos como tal, porque es que hay una dificultad para ejecutar el ejercicio, entonces es como volverse a lo básico, porque no estás corriendo como antes. (…) Total, a los seis meses de la recuperación que me tomó la cirugía, intenté volver a la pista y fue muy difícil porque las condiciones de mi cuerpo eran otras, había subido un poco de peso, no estaba en el mismo punto deportivo”.

Para la entonces atleta fue desalentador ver que había perdido ritmo, contundencia y desempeño.

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“Es muy duro cuando en el deporte de competencia individual te ganan personas menores que tú que llevan un proceso distinto y, pues claro, eso es frustrante. Cuando me pasa todo esto como que ‘uy, asimilar que estoy volviendo pero no me da’, es difícil”.

En busca de nuevos sueños y metas

Luego de sufrir este revés deportivo Stephanie tomó una decisión: la disciplina adquirida en el atletismo la aplicó a sus estudios de Comunicación Social, obteniendo becas académicas por su alto rendimiento. “Antes eran auxilios por deportista apoyado y me daban ciertos patrocinios. Pero cuando ya veo que no se me da lo de volver a la pista, pues me dedico de lleno a lo que es el estudio. Uno ya viene con una disciplina. Y no es psico rigidez, sino con una disciplina que te deja el deporte”.

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La caleña encontró inspiración en las aulas de clase. Justamente, una profesora suya se convirtió en un punto de referencia. “Escogí el periodismo como énfasis, inspirada en Olga Behar, con ella desarrollé un gusto por la literatura y la redacción periodística”.

Estando en la universidad, se fijó otra meta: revivir "Utópicos", el periódico universitario. Logró publicar dos ediciones.

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Al momento de graduarse, Perlaza ya estaba vinculada con los medios de comunicación y trabajaba como presentadora en ‘Pacífico Noticias’, un noticiero local de Cali, donde laboró durante dos años y medio. En aquella época, figuras como Mabel Lara eran un referente, y aunque no se trazó la meta de ser presentadora, Stephany sabía que estar en el set era uno de sus fuertes.

Su trabajo la hizo merecedora del premio como Mejor Presentadora Regional de Noticias. Sin embargo, en el 2017 tuvo que afrontar dos duros momentos: “El noticiero cerró, y dos meses después, mi padre falleció”.

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Recuerda esta etapa como un difícil periodo no solo para ella, sino para toda su familia. Su padre, quien recibió un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón, sufrió las trabas del sistema de salud y la desatención.

Stephany trabajaba en el noticiero cuando su papá fue diagnosticado y denunció ante cámaras la situación de descuido en la atención de su ser querido. Después de evidenciar las fallas, su padre fue trasladado a una clínica de alta complejidad en Cali, donde recibió los mejores cuidados en sus últimos días.

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En 2018, después del fallecimiento de su padre, se mudó a Bogotá, buscando oportunidades, trabajó de manera freelance para ONGs, con apoyo familiar. Estando en la capital recibió una llamada para regresar a Cali. A principios de 2019, el noticiero ’90 Minutos‘, de Telepacífico estrenaría una nueva imagen y le propusieron ser parte de ella.

Volvió entusiasmada a la capital del Valle del Cauca, y para nada vio el regreso como un retroceso, sino como una manera de seguir adelante. “Creo en los procesos”, menciona sobre las oportunidades que ha procurado aprovechar al máximo, siempre buscando nuevos aprendizajes.

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En pandemia se enteró que en Caracol había una vacante, se postuló y la contrataron como periodista regional en "Caracol Noticias". Asumió el reto teniendo en su haber la habilidad para el trabajo en vivo.

La labor como reportera le permitió contar historias de su tierra y pronto fue designada como presentadora desde el Centro Regional de Caracol en Cali, combinando su trabajo en el set con la reportería en calle, una mezcla que considera enriquecedora.

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Stephany Perlaza soltera y mamá perruna

Regresó a Bogotá hace un mes para asumir un nuevo rol como conductora del informativo de los fines de semana. Retornar a la capital con el apoyo de la empresa que le ha permitido desenvolverse en las dos facetas que más le gustan, significa volver a una ciudad donde quedaron varios pendientes.

Está en la tarea de acomodarse y no quiere perder tiempo en desplazamientos. "No solo en Bogotá hay trancones en todas las ciudades y siempre me ha gustado vivir cerca".

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La comunicadora y presentadora es soltera y no tiene novio. En Cali dejó a sus familiares más cercanos, pero viajó con Maya, la cachorrita con quien sale a explorar la ciudad.

Sin prisa y sin pausa, su meta más inmediata es "descubrir cómo aportar desde mi nueva posición en Caracol en Bogotá, permitiendo vivir el proceso".

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