Abren campaña para impedir que Mickey Rourke, actor de Iron Man 2, sea desalojado de su casa

La semana pasada se conoció el caso del actor Mickey Rourke, quien atraviesa un difícil momento personal y financiero. Después de acumular deudas que lo pusieron en peligro de ser desalojado de su hogar actual, y ante la falta de ingresos estables y compromisos financieros pendientes, amigos cercanos al también director estadounidense decidieron lanzar una campaña de apoyo económico. Su objetivo es reunir fondos para evitar que pierda su vivienda.

¿Qué pasó con el actor Mickey Rourke?

La situación comenzó después de varios meses de problemas económicos que Mickey Rourke habría estado enfrentando, debido a la falta de proyectos estables en cine y televisión, además de gastos personales y compromisos financieros que se habían acumulado. Según lo que han compartido personas cercanas a él, el actor no pudo ponerse al día con los pagos de su vivienda, lo que llevó a que se iniciara un proceso de desalojo.

Según The Hollywood Reporter, el actor de Iron Man 2 dio su visto bueno para que se cree una página en GoFundMe con el fin de cubrir la deuda de alquiler que asciende a 59,100 dólares. Esta iniciativa fue impulsada por Liya Joelle-Jones, una amiga cercana y parte de su equipo de gestión, quien comentó que Rourke está atravesando un momento especialmente complicado. “Mickey está pasando por una etapa muy dura y ha sido realmente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y desea ayudar”, expresó Joelle-Jones en una entrevista con el medio.

De igual manera, en la descripción de la campaña se lee: “creada con el permiso total de Mickey para ayudar a cubrir gastos inmediatos relacionados con la vivienda y evitar que ocurra [el desalojo]”.

Allí también resaltan las cualidades artísticas del actor: “Mickey Rourke irrumpió en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza —crudo, intrépido y absolutamente original—. A finales de los años setenta y ochenta no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo excepcional: peligro combinado con vulnerabilidad, dureza combinada con corazón. En la cima de su éxito, se alejó de Hollywood en busca de verdad y autenticidad, eligiendo el riesgo antes que la comodidad”.

Por esa razón, piden a sus amigos, seguidores y a todas las personas que quieran apoyarlo en este difícil momento de su vida: “El objetivo es simple: darle a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante —para que pueda quedarse en su hogar y tener el espacio necesario para recuperarse—. Cualquier donación, sin importar el monto, marcará una verdadera diferencia. Y si no puedes contribuir, compartir esta página es de gran ayuda y se agradece profundamente. Muchas gracias por tu amabilidad, compasión y apoyo”.