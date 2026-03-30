Acosador de Billie Eilish murió atropellado por un tren. Esto se sabe

Prenell Rousseau, de 30 años y quien al parecer, estaba obsesionado con la cantante Billie Eilish y se presentó, sin ser invitado, en varias oportunidades en la casa en Los Ángeles de Los Angeles, murió.

Rousseau timbró por primera vez en la mansión de Billie en mayo del 2020 y su padre abrió. El hombre preguntó si ella vivía allí y al recibir una respuesta negativa, insistió.

En la noche, volvió a presentarse y a partir de allí llegó a la puerta en varias ocasiones, mostrando según los documentos legales, un comportamiento extraño y errático.

El acosador no usaba tapabocas en plena pandemia

Finalmente fue detenido por allanamiento, pero antes la familia tuvo que recurrir a servicios privados de seguridad .

“Mientras esperábamos a los de seguridad, el Sr. Rousseau se quedó en nuestro porche, se sentó y empezó a leer un libro, al tiempo que seguía soltando monólogos de vez en cuando”, declaró Billie según los documentos judiciales. “Mi padre le pidió repetidamente que se marchara, pero él se negó”.

La situación se presentó en el 2020 y el acosador nunca portó tapabocas o alguna protección, por lo cual causó más temor en la familia de Eilish.

¿Fue accidental la muerte de acosador de Billie Eilish?

El sujeto recibió tras su detención, una orden de alejamiento de tres años que le impedía acercarse a la cantante o su familia.

Ahora según información de New York Post, Rousseau murió atropellado por un tren en Long Island, Nueva York. Fue arrollado en las vías a las 5:38 de la madrugada del miércoles 25 de marzo. Según testimonios, el hombre estaba corriendo “sobre las vías o cerca de ellas”. Su muerte de momento, ha sido calificada como accidental.

Recordemos que raíz de lo ocurrido con el mencionado sujeto, la cantante y compositora habría optado por ser aún más reservada con su vida familiar y personal. De hecho, declaró posteriormente que cuando saliera con alguien no estaba interesada en darlo a conocer.

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