Actor Alejandro Tommasi asegura que dejó de ser gay. Reveló motivaciones: “Somos libres”

Alejandro Tommasi, actor de producciones televisivas como ‘Carrusel’, ‘María la del barrio’, ‘Colorina’, ‘Monte Calvario’, ‘Imperio de cristal’, ‘La antorcha encendida’, ‘Alborada’, ‘Destilando amor’, ‘Hasta el fin del mundo’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Juegos de amor y poder’, ‘Doménica Montero’, ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’, entre otras, habló con la revista TvNotas, de México, sobre por qué ya no le interesa entablar relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo.

Según la información publicada por esa revista y reproducida por otros mexicanos cuando fue indagado sobre si aún sentía atracción por los hombres mencionó: “No me preguntes de eso. Qué te puedo decir. No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten. Entonces, claro que han cambiado. Eso no quiere decir que no tenga yo amistades o no esté mi corazón puesto en alguna persona, aunque no haya relaciones y eso”.

Mencionó que su llegada al cristianismo le cambió su manera de pensar. “No tiene por qué faltar el trabajo por lo que tú quieras hacer en la vida. Todos somos libres de pensamiento y lo que queramos” .

Alejandro Tommasi, de ‘María la del barrio’ vive una etapa distinta

El intérprete de 69 años se había declarado abiertamente homosexual desde hace varios años. De hecho se casó en el 2011 con el también actor Oscar Ruiz. de quien se separó hace diez años.

Aseguró que en su nueva fe ha tenido una vida plena. “Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad, fuera angustias, la seguridad de seguir en un camino en el que voy a estar en un muy buen lugar cuando me vaya. La promesa que nos da Él, para estar en la vida eterna a su lado, y en esta vida sí luchar, trabajar, sufrir ciertas cosas, pero porque para eso estamos, para aprender, ayudar y promover su Palabra”.

Descartó que luego de su cambio esto haya repercutido en su trabajo o le hayan faltado oportunidades. “No tiene por qué faltar el trabajo por lo que tú quieras hacer en la vida. Todos somos libres de pensamiento y lo que queramos” .

También mencionó que en esta etapa de su vida siente mayor sensibilidad por los demás y el deseo de ayudar a quien lo necesita. “No tenía carro, para pagar Uber, entonces me iba yo en camión, Metrobús, metro. Me empecé a desplazar tan bien que ya después no quería carro. Me subía a los camiones y veía la necesidad de la gente. Eso te hace más sensible y te acerca más a Dios. Hoy ya tengo un carrito que me prestaba un hermano y ya se lo compré”.

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