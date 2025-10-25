Actor colombiano fue condenado a cadena perpetua en Londres⁠. Esta fue la razón

Este viernes, El Tribunal de la Corona de Woolwich, en el Reino Unido, condenó a cadena perpetua al actor de contenido para adultos colombiano Yostin Andrés Mosquera después de varios meses de investigación.

¿Qué pasó con Yostin Andrés Mosquera?

La noche del 10 de julio del 2024, según las autoridades británicas, el colombiano fue arrestado luego de intentar deshacerse de los cuerpos de dos hombres identificados como Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, a quienes asesinó en el apartamento de ellos. Posteriormente, habría utilizado un computador para intentar hurtar el dinero que las víctimas tenían en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con Los Ángeles Times, el Mosquera utilizó un martillo y un cuchillo para su cometido. El juez Joel Bennathan del Tribunal de la Corona de Woolwich, calificó los dos homicidios como “premeditados y completamente malvados”, ya que los decapitó y desmembró, luego congeló partes de sus restos y llevó el resto a la ciudad de Bristol, donde, finalmente, fue arrestado tres días después del descubrimiento de los crímenes. “Insisto en que los 42 años es lo mínimo (de la pena que puede cumplir). Puede que nunca sea liberado”, agregó Bennathan.

“El equipo ha consumido cientos de horas de metraje, incluyendo el asesinato de Albert Alfonso. Esas imágenes se nos quedarán grabadas por mucho tiempo”, dijo el inspector jefe de Detectives Ollie Stride de la Policía Metropolitana.

El juez también afirmó: “Fue una tragedia para ellos que usted, Yostin Mosquera, entrara en sus vidas”. Las víctimas convivían en unión civil y, según la investigación, mantenían relaciones sexuales con el colombiano. Incluso, al parecer, los británicos habían viajado a Colombia para para compartir con el acusado.

Detalles del doble homicidio

Las grabaciones habrían dejado en evidencia el momento cuando Mosquera cerró las cortinas de la casa de las víctimas, tratando de ocultar lo que estaba haciendo. Su primera víctima fue Paul Longworth, a quien atacó con un martillo cuando estaban a solas. Después del crimen, escondió el cuerpo y, antes de que regresara Alberto Alfonso, buscó en internet cuánto tiempo tardaba en descomponerse un cuerpo.

Cuando Alfonso llegó, Mosquera lo apuñaló varias veces hasta matarlo. Luego, intentó acceder a sus cuentas bancarias para transferir dinero a su cuenta en Colombia. Al día siguiente, compró un congelador que utilizó para guardar los restos de ambas víctimas. La noche del 10 de julio de 2024, varios testigos lo vieron cruzar el puente Clifton de Bristol con dos maletas pesadas de las que goteaba sangre. Un ciudadano, alarmado por su comportamiento, lo confrontó, lo que hizo que el colombiano huyera y dejara las maletas en el lugar. Dentro de ellas, la policía encontró los restos humanos de Alberto Alfonso y Paul Longworth. Una etiqueta de equipaje permitió rastrear el crimen hasta la casa de la pareja, donde se hallaron las cabezas y otras partes de los cuerpos dentro del congelador.