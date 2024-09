Actor colombiano fue engañado por su exnovia: “tuve una hija que no era mía”

Gary Forero es un actor colombiano, quien se ha dado a conocer en el mundo del entretenimiento por su paso en la televisión en proyectos como Francisco el matemático, Padres e hijos, Floricienta, Los victorinos, Mujeres al límite, Chica vampiro, Cuando vivas conmigo, entre otras. Los diferentes personajes que ha realizado en la pantalla chica le han permitido sumar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Gary Forero fue papá por tres años. La niña no era suya

El actor es pareja de la también actriz Liliana González, conocida como ‘La pajarita’, por su papel en Hasta que la plata nos separe, en la versión del 2006. Conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

Recientemente, el actor le concedió una entrevista a ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez. Allí sorprendió con una reveladora historia:

“Tuve una hija que no era mía durante tres años. Eso es más que cachos. Es un tema que es muy fuerte. Yo fui papá durante tres años. Era mía la niña. Por situaciones en que no me aguantaba la convivencia con esa persona, le hago prueba de ADN a escondidas y me sale negativa. Yo no era el papá”, contó.

El actor comenzó a dudar de su paternidad, pues físicamente la niña no era parecida a él. Después de un tiempo, tomó la iniciativa de hacerse una prueba de ADN para despejar la inquietud, para su sorpresa, salió negativa.

“Una mamá tiene una prueba física. Un papá cuando le entregan su niño es un clic que hace la vida y uno acepta que es su hijo. A mí sí me pasaba que yo le veía las uñitas y no. O la veía churca y decía que no se parecía tanto a mí. Pero eso pasó a un segundo plano. De hecho, me decían allá en el sitio que uno de cada cuatro papás está engañado, pero no todos tienen la valentía y la fuerza para hacer una prueba de ADN”, aseguró.

El actor ya tenía un vínculo afectivo con la niña, por lo que recibir esa noticia no fue fácil. De acuerdo con lo que contó, tuvo una ‘tusa’ de más de un año:

“No es un tema ni siquiera de cachos. Ya los cachos no importaban. Ahora el tema era lo que se sentía por la niña porque durante tres años construyes una relación en donde yo era papá soltero: yo me llevaba a la niña al apartamento y yo la peinaba, le hacía colitas, todo el cuento… Esa fue una tusa que me duró año y medio porque apareció el verdadero papá y esa historia tuvo su otro desenlace y se fueron como debería ser. Duré año y medio llorando por esa tusa”, relató el actor y ahora creador de contenido.

No obstante, esa experiencia le permitió aprender muchas cosas. “Cuando supe que no era mía la niña dije: ‘a la próxima que llegue la voy a querer más’. Lo vi como una enseñanza”, mencionó.