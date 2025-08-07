Actor de ‘Cien años de soledad’ dejó su trabajo como ingeniero por la actuación

Manuel Pacheco es un rostro emergente en el mundo de la actuación colombiana, y uno de los actores que da vida a la esperada adaptación de Cien años de soledad. Antes de participar en series y compartir escena con artistas que admiró desde niño, el guajiro de 35 años tenía una vida completamente distinta: era ingeniero industrial, emprendedor y trabajador del sector público. Lo dejó todo por un sueño que había enterrado por años: contar historias a través del arte.

Desde Madrid, donde vivía y estudiaba actuación, regresó a Colombia hace dos años por el rodaje de El Novicio Rebelde que duraba cuatro meses... y se quedó. “Todo fue retador porque era mi segundo rodaje en la vida, antes de eso solamente había grabado una serie, entonces todo fue desafiante”. Esa producción no solo marcó su regreso al país, sino también un nuevo comienzo en su vida profesional.

De la Ingeniería a la actuación

“Ha sido un camino que me ha cambiado la vida. Yo empecé en esto casi con 30 años, ahora tengo 35, después de dedicarme a la Ingeniería Industrial, de emprender en un negocio de comida saludable, de trabajar hasta en la DIAN. Antes de los 30 me mudé a España para perseguir esto que había conocido recientemente y que me embargó el alma por completo. Soy fotógrafo, también me fui allá a estudiar actuación, usaba la fotografía para mantenerme, para subsistir allá, para conocer gente también; mezclaba una cosa con la otra, cuando estaba fotografiando, dirigía, cuando estaba en actuación también pensaba en la óptica y fueron años preciosos allá de mucha aventura y de mucho aprendizaje, de desestructurar la mente pues la ingeniería es todo lo opuesto a lo que ahora hago”, dijo en entrevista con Vea.

Desde entonces, su carrera ha tomado ungtan impulso. Este año, ha estado involucrado en cuatro producciones, incluyendo la adaptación de Cien años de soledad y tres series verticales que se han realizado en colaboración con Caracol y Reel Short.

Pacheco creció con un profundo amor por la narración, el cine y los recuerdos que estos conllevan. De niño, grababa las novenas navideñas familiares, soñando con dirigir algún día sus propias películas. Pero, como muchos otros, se dejó llevar por las expectativas de su familia y la sociedad.

“Yo siempre, desde niño, moría por el cine y por las historias. Siempre el tema de la ficción me ha apasionado y cuando terminé el colegio yo quería estudiar Dirección de cine. Desafortunadamente con 19 años me llené de miedo que a veces te inculca tu familia por amor y por las ganas que tienen de que te vaya bien y de que no sufras. Entonces me mentí al sistema de educación tradicional y cuando empecé a sentir esta cosa de estar trabajando en cosas que no me llenaban, empecé otra vez a poner la mirada sobre estas cosas que sí que me habían gustado desde siempre, la fotografía, la narrativa audiovisual".

Manuel Pacheco asegura que tomó la mejor decisión

Aunque hubo dudas, actualmente Manuel está convencido de lo que le falta por entregar en este arte que le volvió la ilusión:

“He tenido muchos momentos de miedo y de desesperanza y de desconfianza en mí y en mi talento, en mi perfil, en el mercado, pero nunca he dudado de la decisión que tomé. Es la decisión que más me enorgullece, es lo más valiente que he hecho en mi vida. Además, ha sido la puerta a otra vida, otra forma de relacionarme con la gente que conocía de antes, con mi familia, con mis amigos de la infancia y otra forma de relacionarme con el mundo presente. Siento que fue como volver a nacer. Soy otra persona, me siento más niño que cuando era niño, de hecho. Esa estabilidad para mí no era sostenible, no estaba satisfecho".

Hasta el momento lleva cinco años ejerciendo como actor, y no se arrepiente. Por el contrario, es consciente que, aunque es relativamente nuevo en el medio, tiene un gran público que lo apoya en cada uno de sus proyectos mientras él sigue creciendo profesionalmente:

“A pesar de que he tenido la suerte en los últimos años desde que me vine a Colombia de cada año nuevo recibirlo con la certeza de que ya tengo un trabajo en el tintero, todavía soy muy nuevo en esto y no sé si en algún momento sea lo suficientemente antiguo para para perder el temor que acompaña cada periodo entre un rodaje y el siguiente. Todavía le estoy cogiendo el tiro a la vida entre un trabajo y el próximo. Todavía me llena de miedo cada vez que acabo un rodaje. Trabajo en eso y la forma que he encontrado que me ayuda más es volcarme sobre mi trabajo creativo personal, la escritura, el ejercicio de mis herramientas actorales, más allá de si alguien me contrata o no, escribir cosas para actuarlas yo mismo, para para mis amigos cercanos, que también viven esa incertidumbre. Todavía me siento muy nuevo, para mí todavía cada vez que consigo un trabajo es como un milagro. Confío en el poder de exteriorizarlo, todos mis amigos llevan décadas o años actuando. Yo soy el más nuevo, aunque sea mayor que ellos, entonces yo le estoy cogiendo el tiro a la vida entre rodajes”.