Actor de ‘Darío Gómez’ estuvo cerca de ser futbolista: “Me detectaron un tema médico”

Este 27 de enero, a las 8:00 p. m., el Canal RCN estrenará la serie Darío Gómez: El Rey del Despecho, basada en la vida y obra del cantante de música popular.

La producción, que salió a la luz en octubre pasado por medio de la plataforma Prime Video, cuenta con un elenco de lujo. Las hermanas Yuri Vargas y María José Vargas, por ejemplo, integraron el grupo de protagonistas junto a Diego Cadavid y Julián Zuluaga, quienes darán vida al fallecido artista en diferentes etapas.

Teniendo en cuenta el lanzamiento de Darío Gómez: El Rey del Despecho, entre el público surgieron dudas sobre algunos integrantes del proyecto, como Julián Zuluaga, quien recordó su historia de vida en una reciente entrevista que concedió a Vea.

Julián Zuluaga, de ‘Darío Gómez’, habló de la enfermedad que le cambió la vida

En su charla con Vea, el actor bogotano reveló que, cuando apenas iniciaba su adolescencia, le fue diagnosticada una enfermedad que le impidió cumplir con los planes que tenía de convertirse en un conocido futbolista.

“Al principio yo no era bueno, eso debo decirlo. En mi casa el crack era mi hermano; sin embargo, yo empecé a entrenar porque quería ser jugar así de bien. Y aunque mejoré bastante, lo que me enseñó el valor de la disciplina, me descubrieron un tema médico que me impidió ser futbolista profesional”, explicó inicialmente.

De acuerdo con Julián Zuluaga, quien es maestro en Arte Dramático, a los 13 años le fue diagnosticada una afección conocida como síndrome de Arnold Chiari.

“Es una malformación congénita, entonces no puedo tener contactos fuertes. Cabecear una pelota, que me hagan cuerpo o tener un choque en el juego, pueden representar un riesgo para mi integridad física, y el fútbol es un deporte de contacto”, agregó el joven de 27 años, quien también pensó en ser psicólogo.

El inesperado diagnóstico que recibió Julián Zuluaga lo alejó del fútbol, pero lo acercó a una vocación que le apasiona y lo ha dado a conocer en Colombia y otros países de habla hispana: la actuación.

“Me invitaron a participar en una obra en el colegio y me di cuenta de lo mucho que me gustaba estudiar los libretos. Luego de que la presentamos, muchas personas me dijeron que era muy bueno y eso fue algo nuevo para mí, pues no solía recibir elogios por algo que hiciera”, concluyó el actor, recordado también por su protagónico en Los Billis, sobre sus primeros acercamientos a este oficio.