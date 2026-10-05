Actor de ‘Grey’s Anatomy’ revela que su esposa murió hace 16 meses. ¿Por qué lo ocultó?

Isaiah Washington se popularizó en el 2008 cuando ingresó a la serie médica. Allí encarnó al doctor Preston Burke que se involucró románticamente con Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh. Estuvo se ausentó por varias temporadas y regresó en el 2014 y fue así como su personaje tuvo un cierre. También ha trabajado en ‘Romeo debe morir’, ‘Barco fantasma’ y ‘Hollywood: Departamento de homicidios’.

En su cuenta de Instagram el actor estadounidense, nacido en Houston, publicó una foto de su esposa Jenisa y escribió: “Sí… los rumores son ciertos. Mi querida esposa de 29 años se derrumbó repentinamente el 31 de mayo de 2025 y falleció el 9 de junio de 2025”.

Luego mencionó cómo impactó la noticia a la familia, así como la causa de su muerte. “Fue un gran shock para mí y toda nuestra familia. Ella sucumbió a un ataque hemorrágico masivo y nunca se recuperó. Escuchen, todos…”.

“Toma en serio esos dolores de cabeza”, Isaiah Washington de ‘Grey’s Anatomy’

El actor aprovechó la publicación para enviar un mensaje de concientización sobre los malestares de la cabeza que no siempre corresponden a una simple migraña. “Algunos dolores de cabeza no son solo dolores de cabeza o migrañas, pueden ser mucho peores y una señal de advertencia. Hazte un escáner cerebral si puedes y toma en serio esos dolores de cabeza. Ella se ha ido hace 16 meses, pero dejó atrás a 3 increíbles niños para continuar con su legado”.

Isaiah, de 63 años. también se sinceró sobre los motivos que lo llevaron a guardar silencio y que se resumen en el respeto por su esposa a quien no le agradaba la exposición. “No sé si esta es una publicación apropiada, porque Jenisa Washington era extremadamente privada, pero supongo que sólo tengo que ser reprendido por ella del otro lado”, terminó diciendo el artista.

Isaiah y Jenisa Marie Garland llevaban 29 años de casados, se conocieron durante una cena en Los Ángeles a comienzos de la década de los años 90. Se casaron el 14 de febrero de 1996. Según la información que trascendió Jenisa se desmayó el 31 de mayo del año pasado, tenía 57 años.

La pareja había tenido tres hijos Isaiah Jr., Tyme e Iman.

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