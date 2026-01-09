Actor de ‘La venganza de Analía’, Manuel Prieto, cumplió un año con su novio ¿Quién es?

El actor caldense Manuel Prieto personificó a Benji en ‘La Venganza de Analía 2’, y allí demostró hacer parte de una nueva generación de versátiles histriones. Anteriormente lo habíamos visto en ‘Padres e hijos’, ‘Enfermeras’. ‘La Nocturna’ y unitarios como ‘Tu voz Estéreo, entre otros. Recientemente, también estuvo en temporada de teatro en Casa E Borrero con el montaje ‘La Piel’.

Prieto comenzó este año demostrando que pasa por un inmejorable momento de su vida personal. El nacido en Manizales que descubrió que la actuación era su destino cuando el programa ‘Francisco el matemático’ fue a grabar donde él estudiaba y tuvo la oportunidad de hacer su primera aparición en pantalla compartió en sus redes sociales la celebración del primer aniversario con su actual pareja.

Un apuesto modelo es el novio de Manuel prieto

El actor quien se puso en la piel del estratega tecnológico, programador y desarrollador web, en ‘La venganza de Analía’ vive una relación con el modelo Juan José Gómez.

En la publicación Prieto dedicó unas emotivas palabras al modelo con quien se realizó un estudio fotográfico para la ocasión:

“Un año caminando juntos, aprendiendo, creciendo y eligiéndonos incluso cuando no es perfecto. Gracias por este viaje, te amo. Gracias, amigo Camilo Forero, por estas fotos, tu trabajo siempre el mejor”, escribió el actor que posó para instantáneas en blanco y negro, junto a Juan José, con el torso desnudo.

Hay que mencionar que Prieto no ha ocultado su orientación, pero tampoco estila tocar el tema en entrevistas, pues prefiere que estas versionen sobre su carrera actoral y no su vida personal.

La primera publicación que Manuel tiene junto a su pareja aparece en su Instagram en marzo de 2025.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento