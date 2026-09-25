Actor de ‘Las muñecas de la mafia’ pide ayuda para encontrar nueva casa: “Muy difícil”

Este jueves 24 de agosto, el actor Álex Gil fue invitado al programa Buen Día Colombia, de RCN. Allí, el artista recordado por su participación en producciones como Tres caínes, Flor salvaje y La viuda negra, compartió algunos detalles de su vida personal y profesional.

¿Qué pasó con el actor Álex Gil?

El artista contó que el movimiento telúrico del 10 de agosto destruyó el apartamento en el que vive en este momento en Cali. A través de sus redes sociales, el actor mostró las condiciones en las que quedó su vivienda y compartió detalles de lo que vivió durante la emergencia.

“Una situación muy difícil, el techo de la terraza de mi apartamento colapsó completamente. No tuvo grandes afectaciones que me obligaran a una evacuación inmediata, pero sí la coyuntura de los últimos meses en que la economía no ha estado del todo bien y venía con atrasos en los pagos hizo que me solicitaran entregar el predio", escribió el 5 de septiembre en un post donde mostró el estado del inmueble.

En esa misma publicación, aprovechó para pedirle ayuda económica a sus seguidores para poder conseguir un nuevo lugar para vivir: “Los subsidios y ayudas llegarán a su tiempo cuando terminen de censar a todos los afectados en la ciudad, para cuando eso ocurra por el sector dónde vivo, ya tendré que haber desocupado. Claro está, la solicitud llega después de haber levantado todos los escombros y bajado desde un sexto piso, con dolores fuertísimos musculares debido a la Fibromialgia. Si está a tu alcance y disponibilidad darme una mano en este momento, te lo agradeceré eternamente”.

En el programa matutino de RCN, Gil relató que logró salvarse de una situación que pudo terminar en tragedia, pues se levantó para agarrar un televisor que estaba a punto de caerse y, minutos después, una pared se desplomó sobre su cama. “Me despierta el ruido, el movimiento, pero mi reacción es ver que cómo el televisor del cuarto que está sobre una repisa está por caerse, entonces me levanto y lo agarro, pero me quedo ahí todo lo que duró que fue eterno. Yo aun no sabía qué estaba sucediendo en mi apartamento, cuando salgo y veo todo el techo caído, creo que mi reacción si hubiese estado en otra parte, hubiese sido salir a la terraza porque yo vivo en un sexto piso. Me salvó la vida el televisor”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Ahora, el actor, quien no atraviesa un buen momento personal, debe desalojar el lugar para su reconstrucción: “La coyuntura que económicamente empecé a vivir. Empiezan a existir ciertos atrasos, estar un mes vencido en el arriendo en un apartamento en el que ya llevo cinco años y entré mínimo por tres. Quise compartir en redes sociales en un escrito la situación que estaba viviendo, si alguien quiere colaborar a la causa, bienvenido sea. Que la vida fluya, el mejor camino es ser transparente, decir siempre la verdad, es trabajar con honestidad”.