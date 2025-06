Actor de ‘Los Reyes de la Colina’ fue asesinado por un vecino. Su esposo habló

Jonathan Joss, el actor que interpretó al jefe Ken Hotate en la comedia Parks and Recreation y puso su voz a John Redcorn en la serie animada King of the Hill, Los Reyes de la colina, en español, murió baleado este domingo 1 de junio cerca de su casa en San Antonio, Texas.

La noticia, que rápidamente se difundió por redes y medios del entretenimiento tuvo connotación de delito por homofobia, clasificado también como crimen de odio. De hecho, el esposo del actor, Tristan Kern de Gonzales, emitió un comunicado por Facebook narrando los hechos.

El actor Jonathan Joss murió a manos de un vecino este 1 de junio Fotografía por: Facebook

Indicó que la casa del actor había sido incendiada y cuando llegaron encontraron “el cráneo” de uno de sus perros y su arnés “colgados a la vista de todos”, lo que les causó “un grave sufrimiento emocional”, luego mencionó que ocurrió el crimen.“Empezamos a gritar y a llorar ante el dolor que nos causó lo que vimos. Mientras hacíamos eso, un individuo se nos acercó. Empezó a gritarnos insultos homofóbicos violentos. Luego sacó una pistola y disparó”, dijo Tristan, quien asegura que ellos no estaban armados ni “amenazando a nadie”.

Esposo de actor asesinado asegura que eran amenazados constantemente

También mencionó que cuando el vecino los atacó, Jonathan lo empujó y evitó que él muriera. “Me salvó la vida”, aseguró.“Fue asesinado por alguien que no podía soportar ver a dos hombres que se amaban. Estaba con él cuando sucumbió. Le dije lo mucho que lo quería”.

Tristan denunció que habían recibido sentencias por largo tiempo: “tras más de dos años de amenazas de personas de la zona”.

La pareja se había casado en febrero pasado. “Él me dio más amor en nuestro tiempo juntos del que la mayoría de la gente nunca recibe. Éramos recién casados. Elegimos el Día de San Valentín. Estábamos en el proceso de buscar un tráiler y planear nuestro futuro”.

El ahora viudo no dudo en señalar que fueron acosados por los vecinos, por gente “que no aceptaba nuestra relación”. Lo “denunciamos” a las autoridades, pero “no se hizo nada al respecto”.

Pese a las declaraciones de Tristán, un portavoz de la policía negó la versión de Kern de Gonzales, “A pesar de las afirmaciones en línea de que se trata de un crimen de odio, actualmente la investigación no ha encontrado pruebas que indiquen que el asesinato del señor Joss esté relacionado con su orientación sexual”, indicó, según reportó The New York Times y reprodujo People en español.

Sobre el agresor se sabe que fue identificado como Sigfredo Ceja Alvarez, de 56 años y quien ya está detenido, pese a que inicialmente intentó huir a bordo de su camioneta.

Aquí más noticias que son tendencia