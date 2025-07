Actor de ‘Pasión de gavilanes’ ahora trabaja como conductor y repartidor de comida

Andrés Felipe Martínez, actor caleño de 63 años, es uno de esos rostros familiares para quienes crecieron viendo televisión colombiana en los años 90 y 2000. A lo largo de su carrera participó en más de una veintena de producciones, entre ellas algunas tan recordadas como Pasión de gavilanes, en la que interpretó a Malcom Ríos; Padres e hijos, Hasta que la plata nos separe, La mujer en el espejo, La Pola, entre otras.

A pesar de su experiencia en el medio, Martínez tomó una decisión radical: dejarlo todo y empezar de nuevo tras su divorcio. Hace algunos años dejó Colombia para radicarse en Estados Unidos, donde ha tenido que adaptarse a una nueva realidad lejos de los sets de grabación y las cámaras. Allí, su vida dio un giro completo y comenzó a desempeñar trabajos que poco o nada tienen que ver con la actuación.

La nueva vida del actor Andrés Felipe Martínez en Estados Unidos

De acuerdo con lo expuesto por el actor en una charla con Lo sé todo, la llegada a tierras norteamericanas no fue como se la pintaron. Aunque le aseguraron que conseguir empleo sería sencillo, la realidad fue muy distinta: “Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela”.

Con el tiempo y tras pasar por oficios pesados, Andrés Felipe logró estabilizarse en el sector de transporte y logística. Actualmente trabaja como conductor para una empresa de alquiler de vehículos (rent a car), recoge pasajeros en el aeropuerto y también reparte comida a domicilio. Lleva dos años en esta rutina y, aunque reconoce que es demandante, la valora profundamente.

“Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa (...) La gente me ve y se sorprende, se toman fotos conmigo y a veces me dicen con pesar: ‘¡Pobrecito!’. Pero, la verdad, no me duele el ego porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”, añadió Andrés Felipe Martínez.

Más allá del esfuerzo físico, el vallecaucano confesó que lo más difícil ha sido lidiar con la distancia y la soledad. Padre de tres hijos —Pablo, de 36 años; Isabella, de 18; y el menor, Gabriel—, admite que estar lejos de ellos le ha pasado factura emocional. “Aquí se vive para trabajar. Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, concluyó.

